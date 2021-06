Hannover

Die Innenstadt in Hannover wurde in der Corona-Krise arg gebeutelt. Geschlossene Läden, keine Passanten, kein Leben. Wie es weitergehen soll in der City – darüber wollen heute Abend drei Experten diskutieren. Unter der Überschrift „Wie sich unsere Innenstädte verändern müssen“ sprechen Hannovers Baudezernent Thomas Vielhaber, Martin Prominski vom Institut für Freiraumentwicklung der Leibniz-Uni Hannover und Wolfgang Christ vom Urban Index Institut Heidelberg. Moderiert wird die Veranstaltung von HAZ-Redakteurin Jutta Rinas.

Hier können Sie die Diskussion live verfolgen:

Organisiert hat die Veranstaltung die AG Stadtleben. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Magazin in der Kestnerstraße in Hannover. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen und einen negativen Test mitbringen – oder vollständig geimpft oder genesen sein.

Von red