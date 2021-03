Hannover

In vielen Landkreisen in Niedersachsen haben in der vergangenen Woche Geschäfte geöffnet. In Hannover blieben die meisten Läden zu – die Zahl der Infektionen ist zu hoch. Und sie stieg zuletzt weiter an. Wie kann es überhaupt einen Weg aus dem Lockdown geben?

Diese Frage steht im Zentrum einer Online-Diskussionsrunde, die von der Landeshauptstadt Hannover ausgerichtet wird. „Perspektiven aus dem Lockdown“ – unter diesem Titel soll es um mögliche Öffnungen für Handel und Gastronomie gehen.

Sehen Sie hier die Debatte im Stream

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) diskutiert mit Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), dem Wirtschaftsstaatssekretär Berend Lindner sowie Mitgliedern von Fachverbänden. Dazu gehören Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin IHK Hannover, Kirsten Jordan, Geschäftsführerin Dehoga Bezirksverband Hannover, Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin Handelsverband Hannover e. V. (HVH), und Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Hannover.

Moderiert wird die Veranstaltung von HAZ-Redakteur Jan Egge Sedelies.

Von red