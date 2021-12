Hannover

Da sitze ich an meinem Tisch im Restaurant „Handwerk“ in der Südstadt, blicke in den Abgrund meines tiefen Tellers und frage mich: Hat die Küche einen Fehler gemacht? Haben Patissier und Küchenchef aus Versehen im selben Teller angerichtet? Ein Blick auf das Menü (sechs Gänge für 95 Euro) macht meine Vermutung zunichte: „Gurke, Heidelbeere, Molke“ steht da als erster Gang.

Und eine Kostprobe bestätigt, dass hier nicht nur alles seine Richtigkeit hat, die tollkühne Kombination ist einfach sagenhaft. Küchenchef Thomas Wohlfeld führt frische Gurke und aromatische Heidelbeeren (als Crème, Baiser oder eingelegt) so genussvoll zusammen, als hätten die Zutaten schon jeher eine hitzige, heimliche Liebschaft unterhalten, die durch salziges Molkeneis herabgekühlt werden muss – was für ein Gericht!

Es ist ein Rätsel, wieso Wohlfeld in den einschlägigen Restaurantführern nicht wesentlich deutlicher zu Tage tritt: Thomas Wohlfeld und Sous-Chef Martin Hartwig in der Küche. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Handwerk“ in Hannover: Das Restaurant fordert, kitzelt, wagt

Und dem Koch gelingt dieses Kunststückchen drei weitere Male im Laufe des Abends. Er bringt spielerisch Sauerrahmeis und Petersilienöl oder Rote Bete und Schokolade zusammen. Er überzieht gepuffte Schweineschwarte mit Schokolade und getrockneten Erdbeeren (was besser schmeckt, als es sich anhört) oder füllt einen Mini-Windbeutel mit Linsenpüree und Salzzitrone.

Bei letzterer Kombination habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich sie finde, aber genau das darf, muss und kann ja so eine Feinschmeckerküche auch: Sie muss fordern, kitzeln, etwas wagen. Wer immer dieselbe Leier will, geht ohnehin nicht in dieses Lokal, das auch fünf Jahre nach der Eröffnung zu den spannendsten der Stadt gehört. Es ist ein Rätsel, wieso Wohlfeld in den einschlägigen Restaurantführern nicht wesentlich deutlicher zu Tage tritt.

Thomas Wohlfeld holt seine Gäste jetzt noch besser ab

Zumal er sich seit meinem letzten Besuch im Jahr 2017 weiterentwickelt hat. Er holt seine Gäste besser ab, präsentiert seine Geschmacksideen eingängiger, oder bettet seine experimentellen Gerichte durchdachter in die Gangfolgen ein, wenn er der Gurken-Heidelbeer-Liaison eine grandiose, butterweiche Fjordforelle in tiefwürzigem, schaumigem Selleriesud vorausschickt, gekrönt mit etwas gekörnter, brauner Butter.

Und danach gedämpften Kabeljau mit süßlichem Himbeergel (das deutlicher im Eigenaroma hervortreten dürfte) schickt, angegossen mit einem Jus aus Mandelöl und Himbeeressig. Dazu Mandelsplitter, die keine Garnitur sind, sondern den Geschmack am Gaumen verlängern. Ein meisterhaft reduziertes Gericht, das gekonnt über den Geschmackshorizont des Essers tänzelt, immer das Hauptprodukt im Fokus: Den Fisch.

Immer wieder präsentiert sich der Koch als ein eigenwilliger, aber äußerst präziser Handwerker: Geschmorte Schweinebacke, geräucherter Aal, Aal Dashi und Kresse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Steinpilze: Eine tagelange Prozedur

Und ja, es gibt auch Ausreißer. Wohlfeld stellt etwa die Geschmackssinne seiner Gäste von Anfang an in den Feinmodus und trägt dann als Zwischengang dicke, gegrillte Stücke vom Schweinebauch mit frischen Erbsen und einem japanischen Eierstich auf, was gut schmeckt, aber sich im virtuosen Kulinariksolo des Menüs wie eine gerissene Saite anfühlt. Immerhin hat man die Gewissheit, dass der Koch im nächsten Gang wieder neue Saiten aufzieht und zu verblüffen vermag.

Steinpilze trocknet er beispielsweise, um sie wieder aufzubrühen. Eine tagelange Prozedur. Man kann kaum glauben, dass die Brühe, die dabei entsteht, fleischlos sein soll. Immer wieder präsentiert sich der Koch dabei als ein eigenwilliger, aber äußerst präziser Handwerker, der klar, selbstbewusst und ohne Firlefanz seine Geschmacksbilder entwirft.

Weinbegleitungen schmiegen sich an die Gerichte an

Die Weinbegleitungen (6 Gänge für 55 Euro) von Gattin und Gastgeberin Ann-Kristin Wohlfeld schmiegen sich an die Gerichte ihres Mannes. Ein cremig-frischer Xarel·lo aus Katalonien zu festfleischigem Heilbutt in Krustentierbisque und gepickelten Kohlrabi. Oder einen duftiger, dunkelbeeriger Württemberger Cabernet Sauvignon zu einer französischen Taube mit Kürbispüree und frittiertem Federkohl.

Das Geflügelfleisch wurde übrigens in zen-artiger Ruhe in der offenen Küche gegrillt. Die Außenhaut maximal kross, dass Innere maximal saftig-blutig. Das muss man als Koch erst einmal so exakt hinbekommen. Und sicher, man muss nicht Freund aller Kreationen sein, die Wohlfeld ausbaldowert. Wenn man es aber schafft, von seinen eigenen Perspektiven abzurücken, lässt sich im „Handwerk“ unglaublich viel entdecken.

Im „Handwerk“ lässt sich unglaublich viel entdecken Quelle: Tim Schaarschmidt

Fazit

Ein Menü im Restaurant „Handwerk“ ist etwas Besonderes.

9/10 (Küche 9, Service 8, Ambiente 9)

Von Hannes Finkbeiner