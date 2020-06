Hannover

In der Handwerksform der Handwerkskammer Hannover ist am Sonnabend die diesjährige Sommerausstellung eröffnet worden. Sie trägt den Titel „Es grünt so grün“ und steht damit im Zeichen der Farbe der Hoffnung. „Wir freuen uns, dass wir wieder Publikum begrüßen können“, sagt Leiterin Sabine Wilp. Die im März geplante Schau „Handmade in Europe“ war aufgrund des Corona-Pandemie ausschließlich im Internet zu sehen. „Kunsthandwerk nur digital zu zeigen, reicht einfach nicht aus“, erklärt Wilp.

Grün in allen erdenklichen Farbtönen

In der Sommerausstellung zeigen 47 Künstler ihre Werke aus Glas, Holz, Keramik, Leder oder Papier in allen erdenklichen Tönen der Mottofarbe – vom dunklen Flaschengrün über Grasgrün bis hin zu Jade-, Blass- und Giftgrün. Glaskünstlerin Simone Fezer etwa hat sich von Blättern inspirieren lassen und zeigt massiv gegossene Schalen. Helene Schrage und Martina Sigmund-Servetti sind mit Porzellanarbeiten vertreten. Mario Albrecht fertigt Schmuck aus ausgedienten Obst- und Gemüsenetzen. Wer hochwertige Ledertaschen oder in Origami-Falttechnik hergestellte Leuchtobjekte sucht, wird ebenfalls fündig.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Handwerksform an der Berliner Allee 17 bis zum 4. Juli dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 11 bis 14 Uhr. Allerdings gelten nach wie vor Corona-Auflagen. Es dürfen nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig in den Räumen sein. Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten, außerdem müssen Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Von Bernd Haase