Mode richtet sich häufig nach Modefarben und ist nicht für den langfristigen Gebrauch gemacht – gegen diesen Umgang mit Kleidungsstücken als Wegwerfartikel will die Ausstellung „Das blaue Wunder“ in der Handwerkskammer Hannover ein Zeichen setzen. Alle 130 Textilien, die gezeigt werden, sind Einzelstücke, viele aus handgewebten Stoffen, auf Langlebigkeit ausgelegt, und alle sind in den Tönen einer Farbe gehalten: Blau.

45 Handweber und Handweberinnen aus Deutschland und Europa haben sich an der Ausstellung beteiligt, die am Freitag, 24. Januar, eröffnet wird. Darüber hinaus stammen etwa 30 Exponate aus insgesamt vier sozialen Weberbetrieben. Die Handwerksform hat die Ausstellung diesmal nicht selbst kuratiert: Verantwortlich ist der Verein Weben plus. Die jungen Designerinnen Sarah Becker und Irene Kriechbaum haben die Wanderausstellung konzipiert, die 2018 eröffnet und unter anderem bereits in Bayern und der Schweiz gezeigt wurde. Hannover ist die letzte Station.

Ausstellung greift aktuelle Diskussion auf

Eingeteilt ist sie in vier verschiedene Kategorien und Funktionsbereiche, die jeweils andere Textilien zeigen. Unter „Am Körper: Umhüllen und Wärmen“ werden zum Beispiel Kleidungsstücke gezeigt. Auch Kissen und Decken werden unter der Kategorie „Auf Bett und Sofa: Bedecken und Schützen“ präsentiert. Doch die Ausstellung zeigt auch normalerweise nicht gewebte Gegenstände wie zum Beispiel Handyhüllen.

Laut Sabine Wilp, Leiterin der Handwerksform, zeichnet sich die Ausstellung durch ihre Aktualität aus. Im Durchschnitt kauft jeder deutsche Verbraucher etwa 60 Kleidungsstücke im Jahr. Die Tragedauer ist dabei nur halb so lang wie noch vor 15 Jahren. In einer Zeit, in der Mode zum Wegwerfartikel geworden ist, passe die Ausstellung perfekt zu der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte und treffe den Geist der Zeit. Außerdem lade die Ausstellung dazu ein, die beruhigende Wirkung der Farbe Blau auf sich wirken zu lassen, sagt Wilp.

Weitere Ausstellungen geplant

Auch Peter Stoschus, Ausstellungstechniker bei der Handwerksform, ist begeistert von der Wanderausstellung: Es gebe nicht das eine außergewöhnlichste Exponat, die gesamte Ausstellung an sich sei außergewöhnlich. Gerade die große Palette an verschiedenen Blautönen und die Kooperation mit den Lebenshilfen würden die Ausstellung besonders machen.

Die Handwerksform Hannover hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Handwerkskultur zu bewahren und zu vermitteln. Seit 1963 präsentiert sie die Arbeiten von deutschen und internationalen (Kunst-)Handwerkern und Designern. „Das blaue Wunder“ wird dieses Jahr die erste von fünf Ausstellungen im Ausstellungs- und Informationszentrum der Handwerkskammer sein.

Die Ausstellung wird am 24. Januar um 20 Uhr eröffnet. Sie ist dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 14 Uhr zu sehen. Führungen sind am Donnerstag, 30. Januar und 13. Februar, jeweils um 16.30 Uhr geplant.

Von Florentine Pramann