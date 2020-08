Hannover

Ein ins Netz gestelltes Video einer Festnahme von zwei Jugendlichen im Hauptbahnhof Hannover sorgt seit Tagen online für eine kontroverse Diskussion. Auch zahlreiche Leserbriefe sind bereits zu dem Vorfall in der HAZ-Redaktion eingegangen. Aber: Ist es überhaupt erlaubt, Einsätze der Polizei mit dem Handy zu filmen?

Die Frage ist an diesen Tagen relevanter denn je – schließlich landen immer wieder Videos von Polizeieinsätzen im Netz und sorgen dort für viel Aufsehen. Das Handy-Video hat in Verbindung mit den sozialen Netzwerken eine enorme Schlagkraft entwickelt, es dient in vielen Fällen als Korrektiv. Neben dem kontrovers diskutierten Einsatz in Hannover gab es ähnliche Videos auch aus Düsseldorf und Frankfurt, die ebenfalls in den sozialen Medien verbreitet wurden. Auch der weltweit diskutierte Einsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd in den USA wurde erst durch ein Handy-Video an die Öffentlichkeit gebracht.

Filmen ist grundsätzlich erlaubt

Aus Sicht der Polizeidirektion Hannover ist die rechtliche Lage eindeutig. „Grundsätzlich dürfen Polizeieinsätze in der Öffentlichkeit gefilmt werden“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Dabei dürften allerdings nicht die Gespräche zwischen den Beamten und den Verdächtigen aufgezeichnet werden. „Ein solcher Mitschnitt darf auch nicht veröffentlicht werden. Da geht es dann unter anderem um die Persönlichkeitsrechte der Personen in dem Film“, sagt Richter weiter.

Unser Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat auch Medienrechtsanwalt Christian Solmecke aus Köln dazu befragt. Er erklärt: „Grundsätzlich ist es zulässig, Polizeieinsätze zu filmen und zu fotografieren. Das hat schon das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung von 2015 bestätigt.“ Jedoch schränkt er ein: „Strafbar kann man sich machen, wenn man die Bilder der Polizisten ohne deren Einwilligung später im Internet verbreitet. Ein Filmen oder Fotografieren des Polizeieinsatzes deutet aber nicht automatisch auf eine solche Absicht hin. Dies muss gesondert nachgewiesen werden.“

Aufnahmen müssen ohne Ton sein

Zudem gebe es beim Filmen mit dem Handy eine wichtige Einschränkung, die nahezu alle Smartphonenutzer betrifft: Die Zulässigkeit für das Filmen gelte nämlich nur für Fotos und reine Filmaufnahmen, also: ohne Ton. Bei einer Filmaufnahme mit Ton, zum Beispiel einem Smartphonevideo, könne sich der Filmende wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des öffentlichen Wortes nach § 201 StGB strafbar machen, erklärt Solmecke. Paragraf 201 des Strafgesetzbuchs (StGB) sehe sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderes aufgenommen werde.

Grundsätzlich dürfe die Polizei auch Filmende davon abhalten, einen Einsatz zu filmen – jedoch nur, wenn es Hinweise auf eine mögliche Straftat gebe. „Besteht aus der Sicht der Polizei die begründete Annahme, dass der Schaulustige sich wegen § 201 StGB strafbar macht oder die Aufnahmen später widerrechtlich im Internet verbreitet, darf sie ihn vom Filmen abhalten. Ob die Anordnung, das Filmen einzustellen, rechtmäßig war, muss allerdings wiederum im Einzelfall beurteilt werden.“

Von Matthias Schwarzer und Tobias Morchner