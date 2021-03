Zwei Kinder sind am Sonntagnachmittag offenbar im Laher Teich in Hannover untergegangen. Die Feuerwehr und Wasserretter sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ersten Informationen zufolge sollen die Jungen acht und neun Jahre alt sein und spielten Ball am Ufer. Taucher konnten nur noch ihre Leichen bergen.