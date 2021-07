Hannover

Nach vier Wochen endet der Hanno-Park auf dem Schützenplatz – und mit ihm für viele Aussteller und auch Besucher der erste Jahrmarkt seit Langem. Ein umfangreiches Hygienekonzept hatte es möglich gemacht, dass die Schausteller in Hannover ihre Stände aufbauen konnten. Aus Sicht des Präsidenten des Niedersächsischen Schaustellerverbands, Fred Hanstein, war der Umsatz gemessen an der Situation „okay“. Doch hat sich der Aufwand auch aus Sicht der Schausteller gelohnt?

„Wir wollen Freude verbreiten“

„Es lief überraschend gut, besser als erwartet“, sagt der Inhaber des sogenannten Wellenflugs, Otto Wendler. Er ist Schausteller in sechster Generation, erzählt Wendler. Da überrascht es kaum, dass er seinen Beruf als „Berufung“ bezeichnet. „Wir wollen Freude verbreiten, die Leute sollen Spaß haben“, sagt er. Das ist ihm offenbar gelungen. Viele lachende Gesichter habe er gesehen, die Gäste seien froh darüber gewesen, dass der Jahrmarkt stattgefunden habe, erzählt Wendler.

Otto Wendler konnte für seinen Wellenflug zwischen mehreren Jahrmärkten auswählen – und entschied sich für Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Neben Hannover hätte der Schausteller aus Unna auch noch andere Orte für sein Karussell zur Auswahl gehabt. Dortmund etwa, oder Kassel. Für Hannover habe er sich entschieden, weil er gerne hier sei – und weil das Bauchgefühl ihm gesagt hätte, dass es sich lohnen könnte, berichtet Wendler. Offenbar hat ihn die Intuition nicht getrogen.

Hanno-Park als einzige Möglichkeit

Anders als Wendler hatten viele Schausteller gar keine andere Option, als in den Hanno-Park zu kommen. So etwa der Süßwarenverkäufer Hubert Welte. Der 65-Jährige war mit seinem „Süßen Markt“ aus Osnabrück nach Hannover gekommen – und bislang ist der Hanno-Park der einzige Markt für ihn in diesem Jahr gewesen. Zwar sei der Verkauf von Lakritz, gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen nicht ganz so lukrativ wie etwa auf dem gewöhnlichen Schützenfest. Dennoch sei er sehr zufrieden, dass es diese „Notlösung“, wie er den Hanno-Park nennt, gegeben habe. „Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen“, sagt Welte.

Für Losbuden-Besitzer Louis Pappalioni war der Hanno-Park ebenfalls die erste Möglichkeit, wieder ins Jahrmarktsgeschehen einzugreifen. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, sagt er. Auch finanziell hätten sich die vier Wochen gelohnt. Gerne wäre Pappalioni auch beim Herbstmarkt wieder dabei.

„Wir bangen immer“

Doch ob es diesen geben wird, ist noch ungewiss. Steigende Inzidenzzahlen lassen die Schausteller befürchten, dass dies vielleicht schon wieder die letzte Veranstaltung für sie in diesem Jahr gewesen sein könnte. „Wir bangen immer“, sagt auch Musikexpress-Chef Mike Erwin Ahrend. Er will im Anschluss nach Rheine fahren, macht sich Sorgen, ob das klappen wird. „Wir können überhaupt nicht planen“, klagt Ahrend. Immerhin: Von den Gästen habe er Unterstützung erfahren.

Zu diesen Besuchern gehört Mandy Erhardt, die mit ihrer Familie extra aus Hildesheim hergekommen ist. Dass sie Eintritt zahlen mussten, findet sie in Ordnung. „Besser als nichts“, sagt auch Francisca, die mit ihren vier Kindern auf dem Gelände unterwegs ist. Sie sei froh, überhaupt wieder etwas unternehmen zu können. Doch es gibt auch Kritik. Sofia Lebedinec merkt an, dass sie sich mehr Attraktionen gewünscht hätte. Auch mit dem Eintrittsgeld hadert sie. „Die 2 Euro bekommt man nicht wieder. Sonst hat man Gutscheine bekommen, die man einlösen konnte“, sagt Lebedinec.

Francisca (38) genießt den Rundgang über den Schützenplatz mit ihren Kindern Eric (11), Shanisa (10), Nathan (5) und Dorothy (2). Quelle: Katrin Kutter

Das Eintrittsgeld in Höhe von 2 Euro hatte die Volksfeste-AG für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen erhoben. Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entschieden sich die Veranstalter dazu, die Einnahmen des letzten Wochenendes zur Hälfte zu spenden.

Von Thea Schmidt