Rosenmarie Elisabeth Wallbrecht, Gründerin und Vorsitzende der Hannöverschen Tafel, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bei der Feststunde im Neuen Rathaus hatb Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ihr jetzt die Ehrung überreicht. Dabei lobte Onay Wallbrecht für ihr ehrenamtliches Engagement als Vorsitzende der Tafel und des Vereins Freunde des Historischen Museums.

Wallbrecht bedankte sich bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel, ohne die die Arbeit nicht möglich sei. „Ich habe mich nicht bei der Tafel und im Museum engagiert, um eine Auszeichnung zu kriegen, aber man freut sich darüber, wenn es auf Anerkennung und Zustimmung trifft“, sagte sie.

Seit 1993 ehrenamtlich tätig

1993 hatte Wallbrecht eine private Initiative in Kirchrode gegründet, aus der sechs Jahre später der Verein Hannöversche Tafel hervorging. Mittlerweile versorgt der Verein in sieben Ausgabestellen rund 4000 Erwachsene und 2000 Kinder. Seit 2005 betreibt sie zusätzlich die Kindertafel, die 1000 Schüler mit Obst und Gemüse in Bildungs- und Jugendeinrichtungen versorgt. Von 2001 bis 2019 war sie zudem Vorsitzende im Förderverein des Historischen Museum und setzte sich für die Museumspädagogik und die Erschließung neuer Zielgruppen ein.

Kindheit in Nachkriegszeit

Der 75-Jährigen liegt gesellschaftliches Engagement am Herzen. „Alle meine Vorfahren haben sich schon engagiert. Ich finde es wichtig, die Geschichte zu würdigen.“ Ebenso wichtig sei es ihr auch, übrig gebliebene Lebensmittel weiterzugeben. „Ich bin in der Nachkriegszeit groß geworden und finde es furchtbar, Essen wegzuschmeißen. Eine Brücke zu bauen zwischen Überfluss und Bedürftigkeit finde ich sinnvoll.“

Anerkennung für Bedürftige

Für die Zukunft wünscht sich die Hannoveranerin eine größere Wertschätzung der bedürftigen Menschen. „Es ist eine Illusion zu hoffen, dass Tafeln irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Es wird immer Leute geben, die Schwierigkeiten haben. Ich finde es wichtig, sie zu unterstützen, und würde mir für sie Anerkennung und Zuneigung wünschen.“

Von Inga Schönfeldt