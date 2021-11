Hannover

Schon zum zweiten Mal hat die Polizei einen gesuchten Jugendlichen bei einer Straftat erwischt. Der 14-jähriger Junge wurde am Freitagnachmittag ohne gültigen Fahrschein in einem Zug erwischt – und legte sich dann auch noch mit einem kräftigen Beamten an. In der vergangenen Woche hatte er seinem Großvater 4000 Euro geklaut.

Der 14-Jährige, der aus Sassnitz auf Rügen stammt, saß zusammen mit einem gleichaltrigen Freund im Zug nach Berlin, als gegen 17 Uhr ein Schaffner ihn ohne Ticket erwischte. Am Hauptbahnhof Hannover kam dann die Bundespolizei, um ihn aus dem ICE zu holen. Die Überprüfung ergab, dass der Junge bereits vermisst und von der Polizei in Stralsund gesucht wurde.

Einhandmesser im Schuh gefunden

Dass er nun den Zug verlassen und mit zur Wache am Hauptbahnhof kommen sollte, gefiel dem 14-Jährigen gar nicht. Er legte sich mit einem Polizisten an. „Ausgerechnet mit dem kräftigsten der Dienstschicht“, sagt Bundespolizeisprecher Detlef Lenger. Bei der Durchsuchung des Jungen fanden die Einsatzkräfte ein verbotenes Einhandmesser in seinem Turnschuh. Dafür bekommt er nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Sassnitzer gilt als Intensivtäter. Er trat schon polizeilich in Erscheinung, als er noch gar nicht strafmündig war. Vergangene Woche wurde er ebenfalls von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover aufgegriffen. Da war er auf einer Tour durch Norddeutschland und konnte sich ebenfalls keine Fahrkarte leisten. Dabei hatte er kurz zuvor seinem Opa 4000 Euro geklaut. Das Geld hatte er aber innerhalb kurzer Zeit mit dem Kauf von Markenkleidung und bei Übernachtungen in Hotels verprasst.

Von Britta Mahrholz