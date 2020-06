Die Alevitische Gemeinde hat am Sonnabend in Hannover für mehr Gerechtigkeit in der Türkei protestiert. 150 Demonstranten verlangten ein Ende der Repressalien gegen Journalisten, Oppositionelle und Erdogan-Kritiker. Auch Kurden zogen durch die City: Sie sorgten sich in der Corona-Krise um PKK-Chef Abdullah Öcalan.