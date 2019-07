Hannover

Der 16-jährige Jugendliche, der am Montagabend nach einem Badeunfall aus dem Altwarmbüchener See gerettet wurde, ist tot. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der junge Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 16-Jährige war mit Freunden schwimmen und war dabei plötzlich untergegangen. Zwei Ersthelfer konnten ihn an Land bringen und zunächst wiederbeleben. Unter Lebensgefahr kam der Jugendliche schließlich in die Medizinische Hochschule Hannover.

Der erste Badeunfall des Jahres in der Region Hannover hatte sich gegen 18.30 Uhr im südwestlichen Bereich des Sees ereignet. Eine 31-Jährige sah noch, wie der 16-Jährige aus Guinea im Wasser mit den Armen gewedelt hatte und dann untergegangen war. Zusammen mit einem weiteren Ersthelfer suchte die Frau mehrere Minuten nach dem Opfer, leblos wurde der Jugendliche schließlich an Land gebracht. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten die beiden mit der Wiederbelebung begonnen. Bei Einlieferung ins Krankenhaus galt der Gesundheitszustand des 16-Jährigen als stabil, Lebensgefahr konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Ob den 16-Jährigen möglicherweise die Kräfte verließen, ist nicht bekannt. Zeugen hatten berichtet, der Jugendliche sei oft zum Altwarmbüchener See gekommen, galt aber wohl nicht als sicherer Schwimmer. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Rettungskräfte im Raum Hannover sechs schwere Badeunfälle, von denen vier tödlich endeten.

