Hannover: 16-jähriger Rollstuhlfahrer seit Donnerstagabend vermisst

Hannover

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Jugendlichen, der seit Donnerstagabend vermisst wird. Nach Angaben der Ermittler sitzt der 16-Jährige in einem Rollstuhl und wurde zuletzt in der elterlichen Wohnung in Hannover-Bemerode gesehen. Da sich der Jugendliche nach Polizeiangaben möglicherweise in einer gefährlichen Lage befindet, haben die Beamten ein Foto des Jungen veröffentlicht und bitten um Zeugenhinweise.

Keine Spur vom 16-Jährigen

Rajeh K. wurde zuletzt am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu Hause bei seinen Eltern am Lehmbuschfeld gesehen. „Danach verliert sich seine Spur“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Rajeh K. in einer hilflosen Situation befinde und deshalb eventuell sogar Lebensgefahr bestehe. Der 16-Jährige sitzt im Rollstuhl, weil ihm beide Beine amputiert werden mussten. An der Hand fehlen ihm alle Finger bis auf den kleinen, zudem ist K. auf einem Auge blind.

Vermisst: Rajeh K. (16) aus Hannover-Bemerode. Quelle: Polizei

Die Beamten suchten bislang ohne Erfolg nach dem 16-Jährigen. Demnach wurden nicht nur die Umgebung und alle bekannten Adressen überprüft, an der sich K. hätte aufhalten können. Gleichzeitig fragte die Polizei bei allen Krankenhäusern an, ob der Jugendliche dort gesehen wurde.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rajeh K. ist etwa einen Meter groß, hat schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 16-Jährige eine schwarze Jeans und einen gleichfarbigen Pullover ohne Kapuze. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt jedes Polizeirevier oder die Inspektion Süd unter Telefon (0511) 109 36 20 entgegen.

Von Peer Hellerling