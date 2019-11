Den Beamtinnen und Beamten der Reiterstaffel der Polizeidirektion Hannover steht ein Umzug ins Haus. Sie müssen im nächsten Jahr die Ställe am Welfenplatz in Hannover verlassen und in einer anderen Stadt ihr Quartier aufschlagen. Nach HAZ-Informationen müssen die Ställe umgebaut werden. Die Behörde äußert sich bisher nicht zu den Plänen.