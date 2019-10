Hannover

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend in Hannover-Davenstedt seine eigene Mutter und den Stiefvater mit einem Messer schwer verletzt, sodass die beiden noch in der Nacht notoperiert werden mussten. Die zwei 39-Jährigen wollten ihrem neunjährigen Sohn zur Hilfe kommen, da dieser zuvor vom 19-Jährigen gewürgt worden war. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den jungen Mann, die genauen Hintergründe sind aber noch unklar.

„Unvermittelt würgte er ihn“

Laut Behördensprecher Philipp Hasse ging der Notruf aus der Straße In der Steinbreite gegen 22 Uhr ein. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Verdächtige zunächst allein auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses aufgehalten“, sagt er. Dort habe der 19-Jährige lautstark gebrüllt und sei dann zurück in die Wohnung direkt zu seinem zehn Jahre jüngeren Bruder gegangen. Hasse: „Unvermittelt würgte er ihn.“

Die Mutter und der Stiefvater des 19-Jährigen bekamen den Vorfall mit und eilten dem Neunjährigen umgehend zur Hilfe. Die beiden 39-Jährigen wollten dem jungen Mann das Kind entreißen, in dem Gerangel habe er auf die Erwachsenen eingestochen und am Oberkörper verletzt. Woher er das Messer hatte, ist noch unklar. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an“, sagt Hasse. Die 39-Jährige konnte ihrem Sohn aber die Waffe abnehmen und danach den Notruf wählen.

Junger Mann wird Haftrichter vorgeführt

Sowohl die Mutter als auch der Stiefvater mussten aufgrund der Verletzungen noch in der Nacht in einem Krankenhaus notoperiert werden. „Ihr Zustand ist mittlerweile stabil“, sagt Hasse. Der 19-Jährige wurde von der Polizei noch am Abend wegen versuchter Tötung festgenommen und soll im Verlauf des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Peer Hellerling