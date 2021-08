Hitze, Schützenfest und Kaiserbesuch: Historiker Gerhard Schneider beschreibt den Alltag im Hannover am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Kriegsbegeisterung war keineswegs so ungebrochen, wie oft behauptet.

Mobilmachung in Hannover: Soldaten des Infanterie-Regiments 74 treten Anfang August 1914 am Welfenplatz an. Quelle: Historisches Museum Hannover