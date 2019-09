Hannover

Ein 20 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr verunglückt. Er war mit dem Gefährt auf dem Radweg an der Celler Straße in Richtung Hamburger Allee unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Straßenlaterne fuhr.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Für E-Scooter-Fahrer gelten im Straßenverkehr die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

Von RND/sbü