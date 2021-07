Hannover

Gerade erst hat es eine Umfrage der Stadt unter den Wohnungslosen Hannovers ergeben: Es liegt häufig nicht am eigenen Bemühen der Menschen um eine neue Wohnung, dass sie nicht wieder Fuß fassen. Es liegt häufig schlicht daran, dass es gar keinen bezahlbaren Wohnraum für sie gibt. Das hannoversche Brüderpaar Thomas (54) und Carl-Anton Payer (57) sorgt jetzt mit einem bemerkenswerten Projekt und viel sozialem Engagement dafür, dass sich das ändert. 21 Sozialmietwohnungen für sogenannte Wohnungsnotfälle – Menschen also, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben und in Unterkünften der Stadt, bei Freunden oder auf der Straße leben – haben die beiden in zwei eigenen Immobilien in der Hagenstraße geschaffen.

Auch Stadt und Region beteiligen sich

2,5 Millionen Euro haben Umbau und Instandsetzung der Gebäude nach Angaben der Eigentümer gekostet, Stadt und Region beteiligten sich bislang mit rund 850 000 Euro an dem Projekt. Die Soziale Wohnraumhilfe des Diakonischen Werks übernimmt die Vermietung der Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen (größtenteils zwischen 30 und 40 Quadratmeter groß) und die sozialarbeiterische Betreuung der Bedürftigen, darunter auch fünf Frauen. Man habe noch zwei weitere Wohnbauprojekte mit insgesamt 32 Wohnungen für Bedürftige geplant, kündigte Erik Haß, Geschäftsführer der Sozialen Wohnraumhilfe an. In der Hagenstraße sind 19 der 21 Wohnungen bereits vergeben.

„Hilfe darf nicht nur Symptome behandeln“

„Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Geringverdienende und Obdachlose ist riesig“, sagte Bürgermeisterin Regine Kramarek von den Grünen bei der symbolischen Schlüsselübergabe. 1300 Wohnungen seien im vergangenen Jahre an diesen Personenkreis vermittelt worden, der Bedarf habe bei 2600 Wohnungen gelegen. „Die 19.000 Belegwohnungen in der Stadt reichen nicht aus“, sagte Kramarek. Auch Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes betonte die Bedeutung solcher Initiativen von Wohnungseigentümern für Wohnungslose: „Solange wir keine Wohnungen für Menschen auf der Straße haben, sind alle Hilfen viel zu oft nur Symptombehandlungen.“

In den Gebäuden mit den Nummern 36 und 38 war zuvor mehr als 30 Jahre lang die Zentrale Beratungsstelle-Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks Hannover untergebracht. Als diese in die Berliner Allee umzog, kamen die Brüder Payer, Eigentümer der beiden Häuser und Inhaber der auf Haus- und Grundstücksverwaltung spezialisierten, alteingesessenen Firma C.A. Möller mit dem Geschäftsführer des Diakonischen Werks, Lutz Jung, ins Gespräch. Man habe über eine Nachnutzung nachgedacht und sich irgendwann gefragt: „Warum sollen hier nicht Wohnungen für Wohnungslose entstehen?“, berichtete Jung.

Brüderpaar vermietet auch an Restaurants in der Altstadt

Und tatsächlich: Die Brüder, die mit den Restaurants Aresto und A’Mura in der Altstadt auch ganz andere Mieter unter ihren Kunden haben, entschieden sich im September 2018 in der Hagenstraße 36/38 dafür, die Gebäude mithilfe der Firma Gundlach und der Sozialen Wohnraumhilfe zu einem etwas anderen Anlaufpunkt für Wohnungslose umzugestalten: einem Verbund aus 21 unbefristet vermieteten Sozialwohnungen (Miete: 5,60 Euro pro Quadratmeter). Einer ihrer Vorfahren habe bereits 1871 in Hannover in der Neuen Straße in der Altstadt eine Ledergroßhandlung gegründet, berichtete der in Wien geborene und bereits seit Langem in Hannover lebende Thomas Payer. Der Großvater habe nach dem Krieg in Hannover zerstörte Wohnhäuser wieder aufgebaut. Dass man jetzt ein Projekt mit einem sozialen Gedanken mit entwickelt habe, sei eine große Freude.

