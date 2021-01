Hannover

Die Corona-Statistiken weisen am Mittwoch für die Region Hannover sowie für Niedersachsen außergewöhnlich hohe Zahlen von Todesfällen aus. In der Region sind es allein 23, für ganz Niedersachsen sind 65 Todesfälle gemeldet. Beide Gesundheitsämter, das der Region sowie das des Landes, weisen allerdings darauf hin, dass es sich bei den Fällen nicht um Menschen handelt, die tatsächlich in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Vielmehr handelt es sich um Todesfälle seit dem Jahreswechsel und womöglich teils sogar noch davor, die erst jetzt mit Verzögerung an die Behörden weitergemeldet werden.

Insgesamt ist die Zahl der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldeten Todesfälle in der Region Hannover auf 365 gestiegen. In Niedersachsen sind es insgesamt 2173, bundesweit weist das Robert-Koch-Institut ( RKI) 36.537 Todesfälle seit dem Ausbruch der Pandemie (plus 1019 gegenüber dem Vortag) aus.

Die Behörden weisen ausdrücklich auf die Verzögerungen in den Meldeketten hin. Durch sie ergeben sich starke Schwankungen, die die tatsächliche Dynamik des Infektionsgeschehens verschleiern. Nach Meinung von Experten des Landes dauert es mindestens bis zum 13. Januar, bis die Daten wieder verlässlich das Tagesgeschehen dokumentieren. Manche glauben sogar, dass das erst am 17. Januar wieder der Fall sein wird.

