Hannover

Mitten im vorweihnachtlichen Rummel wurde es ganz still auf dem Opernplatz. Im Gedenken an jene 1001 Juden, die im Dezember 1941 aus Hannover nach Riga deportiert wurden, stimmte Assaf Levitin, Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde das Gebet „El Male Rachamim“ an. Schüler der Humboldtschule erinnerten in kurzen Texten an das Schicksal einzelner Verschleppter, ehe sie Blumen am Mahnmal ablegten. Mehr als 200 Besucher hatten sich bei der Gedenkveranstaltung dort versammelt, darunter Oberbürgermeister Belit Onay.

Zur Galerie So war die Gedenkfeier am Opernplatz

Die öffentliche Feier mit Kranzniederlegungen und Beiträgen von Jugendlichen hat im Dezember längst Tradition. „Es ist gut, dass die Erinnerung an unsere Generation weitergegeben wird“, sagte die 17-Jährige Julia. Das Mahnmal sei dabei ein wichtiger Ort, sagen auch ihre Schulfreundinnen Cansu und Melisa. „Sonst würde man in dieser Stadt leben und nichts von dem wissen, was damals geschah.“

Empfang im Rathaus

Dass es dieses Mahnmal gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Vor 25 Jahren wurde die angedeutete Pyramide, ein Entwurf des Künstlers Michelangelo Pistoletto, errichtet. Damals war es hoch umstritten. „Es ist nicht so, dass man in Hannover stürmisch applaudiert hätte“, sagte Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, bei einem Empfang anlässlich des Mahnmal-Jubiläums im Neuen Rathaus. Fürst würdigte den Einsatz der damaligen NDR-Funkhauschefin Lea Rosh, die sich mit ihrem Verein Memoriam für das Mahnmal eingesetzt hatte: „Man muss es ihr hoch anerkennen, dass sie das durchgesetzt hat.“

Auch Bürgermeisterin Regine Kramarek dankte Rosh, die zu der Feier versehentlich nicht eingeladen worden war. „Wir wollen verhindern, dass auch nur eines der Opfer vergessen wird“, sagte Kramarek bei dem Empfang, der musikalisch vom Finkelstein-Trio mit Klezmermusik begleitet wurde.

„Das Mahnmal entreißt die Opfer der Anonymität“, sagte der Historiker Peter Schulze, der vor 40 Jahren begonnen hat, die einzelnen Schicksale hannoverscher Juden systematisch zu erforschen. Er hat auch die Namen jener 1935 Menschen zusammengetragen, die auf dem Mahnmal zu lesen sind. Insgesamt lebten während der NS-Zeit rund 6800 Juden in der Stadt, sagt Schulze. Ganz genau wird sich die Zahl jener, die von den Nazis ermordet wurden, wohl nie bestimmen lassen. „Die Gesamtzahl der Opfer aus Hannover dürfte mehr als 2200 betragen“, sagt Schulze. Das Mahnmal ist auch der Versuch, den Opfern etwas von ihrer Individualität zurückzugeben.

Von Simon Benne