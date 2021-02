Hannover

Rund 250 Anhänger von Hannover 96 haben am Sonnabendnachmittag vor der HDI-Arena den Derbysieg ihrer Mannschaft in Braunschweig gefeiert. Nach dem 2:1 der Roten gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig hatten sie sich gegen 16.30 Uhr am Stadion versammelt und gewartet, bis die beiden Busse des Teams dort eingetroffen waren. Einige Fans zündeten Pyrotechnik. Die Polizei musste die Feiernden mehrfach auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln aufmerksam machen.

Fans umringen die Busse

Die Fans hatten sich zunächst vor dem Courtyard Hotel am Maschsee versammelt und dort auf die Ankunft der Mannschaftsbusse gewartet. Als die Fahrzeuge, begleitet von einer Polizeieskorte, an der Robert-Enke-Straße eingetroffen waren, umringten die Anhänger der Roten die Busse, zündeten Rauchtöpfe und bengalische Feuer und riefen immer wieder „Derby-Sieger, Derby-Sieger“.

Rund 250 Fans von Hannover 96 nahmen am Sonnabendnachmittag das Team vor der HDI-Arena in Empfang. Quelle: Tobias Morchner

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und machte die Feiernden durch Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes aufmerksam. Die Busse der Roten fuhren dann auf das Gelände der HDI-Arena. Anders als bei anderen Siegen gegen Eintracht Braunschweig stiegen die Spieler aber am Sonnabend nicht aus den Bussen, um mit den Fans zu feiern. Sie stiegen in ihre Autos und verließen das Stadiongelände.

Die Fans davor bildeten ein Spalier, beklatschten jeden Spieler, der mit seinem Fahrzeug den Heimweg antrat. Erneut zündeten einige Pyrotechnik. Die Polizei ließ die Fans weitgehend gewähren, achtete lediglich darauf, dass die Weiterfahrt der 96-Spieler nicht gänzlich blockiert wurde und dass die Linienbusse auf der Strecke am Stadion passieren konnten.

