Hannover

Etwa 250 Menschen haben am Sonnabend in Hannover an die ermordeten Frauen Sakine Cansiz (Sara), Fidan Dogan (Rojbîn) und Leyla Saylemez (Ronahî) erinnert. Der Vorwurf der Demonstranten: Die Mitbegründerinnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sollen vor neun Jahren vom türkischen Geheimdienst in Paris getötet worden sein. Deshalb liefen jetzt zahlreiche Demonstranten unter dem Motto „In Gedenken: Gerechtigkeit für Sara, Rojbîn und Ronahî“ durch viele Städte der Welt.

Der Protestzug startete um 14 Uhr am Ernst-August-Platz mit einer Schweigeminute. Die Veranstalter rechneten anfangs mit bloß 150 bis 200 Teilnehmern. Dazu aufgerufen hatte der hannoversche Frauenrat Ronahî. Nach der Auftaktkundgebung marschierte die Menge unter anderem vorbei an der Christuskirche – und damit auch am türkischen Generalkonsulat – zum Königsworther Platz und Steintor. Die Teilnehmer forderten „kein Vergeben, kein Vergessen“. Das Ende bildete eine Abschlusskundgebung am späten Nachmittag auf dem Opernplatz.

Mord durch einen Geheimagenten?

Sara, Rojbîn und Ronahî wurden am 9. Januar 2013 in Paris ermordet. Kurden und Demonstranten sind überzeugt, dass ein Geheimagent auf Geheiß des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan handelte. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt. Der mutmaßliche Mörder starb 2016 kurz vor Prozessauftakt in einem französischen Gefängnis. Deshalb sind die Protestler ebenso der Auffassung, dass Deutschlands Nachbarland bis zur „lückenlosen Aufklärung“ mitschuldig ist. Und: „Erdoğan soll Rechenschaft ablegen.“ Während des Protestmarschs kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Von Peer Hellerling