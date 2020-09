Hannover

Ein Kamerateam eines Fernsehsenders hat am frühen Sonnabendmorgen bei Dreharbeiten über die Arbeit der Polizei in Hannover einen unerwartet gefährlichen Einsatz hautnah und live miterlebt. Wie die Polizei mitteilt, warf ein 26-jähriger Mann am Opernplatz unmittelbar nach einer mitgefilmten Kontrolle aus einer Gruppe heraus eine Flasche nach den Polizisten und dem Fernsehteam. Zwar sei dabei eine Journalistin von dem Wurfgeschoss verfehlt worden. Trotzdem muss sich der Werfer nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Drehteam will Überprüfung von Personalien filmen

Laut Polizeisprecher Michael Bertram hatte das Fernsehteam zuvor die Besatzung eines Streifenwagens gegen 2.15 Uhr in der Innenstadt auch auf den Opernplatz begleitet. Ziel sei es gewesen, die Einsatzkräfte bei der routinemäßigen Überprüfung von zwei Männern aus einer achtköpfigen Gruppe zu filmen. Zwar seien die nicht von der Kontrolle betroffenen Personen vom Ort des Geschehens zunächst einige Meter weggegangen. Sie begannen demnach aber schnell, das Drehteam aus sicherer Entfernung anzupöbeln.

Flasche verfehlt Kopf einer Journalistin nur knapp

Zur tätlichen Attacke kam es laut Polizei erst, nachdem die Einsatzkräfte die Überprüfung der Personalien abgeschlossen hatten. Dann sei aus der Richtung der Gruppe eine Flasche geworfen worden. Das Wurfgeschoss habe den Kopf einer Journalistin nur knapp verfehlt und sei schließlich auf dem Boden gelandet, berichtete der Polizeisprecher. Die Mitarbeiter des Fernsehsenders und zwei Polizeibeamte blieben demnach aber nur mit Glück unverletzt.

Tatverdächtiger kommt in Polizeigewahrsam

Die Einsatzkräfte machten aber einen 26-Jährigen schnell als Tatverdächtigen ausgemacht. Er wurde in Gewahrsam genommen. Laut Polizeisprecher Bertram ergab ein Alkoholtest für den Beschuldigten einen Wert von 1,1 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Von Ingo Rodriguez