Hannover: 27-jähriger Mann schleudert Steine auf Fußgänger und Autos

Hannover

Die Polizei ermittelt gegen einen 27-jährigen Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Er soll am Sonnabendmorgen in der Calenberger Neustadt unter Alkoholeinfluss Steine auf Fußgänger und vorbeifahrende Autos geworfen haben. Laut Polizeisprecher Michael Bertram konnten ihn Einsatzkräfte nach seiner Flucht in der nahe gelegenen Innenstadt in der Markthalle ergreifen. Verletzt wurde niemand.

Passanten hatten zuvor gegen 9.30 Uhr die Polizei alarmiert. Ihren Angaben zufolge soll der 27-Jährige im Bereich der Unterführung am Friederikenplatz einen Pflasterstein nach ihnen geworfen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die beiden Passanten auf dem Weg in Richtung Hannah-Arendt-Weg zuvor auch bereits aggressiv angesprochen. Wie die Polizei berichtet, soll der Verdächtige anschließend auch noch weitere Steine auf die viel befahrene Straße am Friederikenplatz geschleudert haben. Den Zeugen zufolge fuhren zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Autos an der Stelle vorbei. Ein Wagen habe wegen des Steinwurfs sogar gehupt.

Mithilfe der aufmerksamen Passanten konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen schließlich in der Markthalle ergreifen. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Steinewerfer einen Wert von 0,97 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, sei der Man vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen – vor allem auch die Fahrer der ebenfalls mit Steinen beworfenen Autos. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511) 109-3920 entgegen.

Von Ingo Rodriguez