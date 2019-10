Hannover: 3000 Kurden demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

Hannover

Rund 3000 überwiegend kurdische Demonstranten haben am Sonnabend in der Innenstadt von Hannover gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Sie verlangen ein Ende der Kämpfe in der Provinz Rojava und das Einschreiten der internationalen Staatengemeinschaft. Die Protestler zogen vom Hauptbahnhof über den Aegidientorplatz und den Friedrichswall zum Steintor zurück zum Ernst-August-Platz. Bereits am vergangenen Sonnabend hatte es eine kurdische Großdemo mit mehreren Tausend Teilnehmern gegeben.

Kritik an deutschen Waffenlieferungen

Am 9. Oktober startete das türkische Militär zunächst Luftangriffe in Nordsyrien, kurz darauf folgte die Offensive am Boden. Nach Angaben des kurdischen Dachverbands Nav-Dem in Deutschland führt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „ethnische Säuberungen durch, während die EU und internationale Staatengemeinschaft zusehen“. Ziel der Offensive sei es, die Kurden zu schwächen und syrische Flüchtlinge in der sogenannten Sicherheitszone anzusiedeln. Angesichts der deutschen Waffenlieferungen an die Türkei mache sich die Bundesregierung „mitschuldig an Tod und Flucht“ in der Region, heißt es seitens des Bündnisses „Rise Up 4 Rojava“.

Unter lauten Rufen wie „Deutsche Panzer raus aus Kurdistan“ und „Terrorist Erdogan“ zogen die Demonstranten ab etwa 15.45 Uhr durch die Stadt. Darüber hinaus kritisierten sie Lage während der vermeintlichen Waffenruhe in Nordsyrien, „die natürlich nicht von der Türkei eingehalten wird“. Die Feuerpause sei laut Nav-Dem-Sprecher Arno Jermaine Laffin „nur eine Aufforderung an die Kurden, sich zurückzuziehen“. Der Krieg müsse schnellstens beendet werden, ansonsten werde er „eine weitere menschliche Katastrophe in Nord- und Ostsyrien verursachen“, so Rise Up 4 Rojava.

Mehr Teilnehmer als erwartet

Die Teilnehmerzahl des Protestes überstieg erneut die Erwartungen der Organisatoren, sie hatten mit 2000 Demonstranten gerechnet. Während des Marsches durch die Stadt kam es vor allem rund um den Aegi und auf dem Friedrichswall und Leibnizufer zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen. Die Stadtbahnlinie 10 musste auf die Tunnelstrecke ausweichen, die 17 fuhr bloß bis zur Glocksee. Insgesamt verlief die Großdemo nach ersten Polizeiangaben friedlich.

Mehr zum Thema:

Vor türkischem Konsulat: Kurdischer Protest gegen Militäroffensive

Protestwelle: Tausende Kurden demonstrieren in Hannover

Türkei startet Militäroffensive in Nordsyrien – erste Tote.

Wende in Ankara: Pence erreicht Waffenruhe in Nordsyrien

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling