Hannover

Wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann: Er war am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit Schülern in einer Stadtbahn der Linie 7 in Streit geraten. Als ein 16-Jähriger sich einmischte und zu schlichten versuchte, wurde er vom 35-Jährigen beleidigt. Außerdem zog der Mann eine Schusswaffe und richtete sie auf den Jugendlichen.

Es kam zu einem Gerangel zwischen beiden, der Mann schlug mit der Waffe auf die Augenhöhle des 16-Jährigen und verletzte ihn leicht. An der Haltestelle Bartold-Knaust-Straße schaffte es der 16-Jährige, den Angreifer aus der Bahn zu drängen und über ein Geländer zu schubsen. Der Mann stürzte auf die Wallensteinstraße und richtete seine Waffe auf mehrere Passanten und bedrohte den 16-Jährigen. Anschließend flüchtete er Richtung Mühlenberg.

Polizei sucht Zeugen für den Vorfall

Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg, allerdings konnten Polizisten später die Identität des Mannes feststellen. Er wurde später beim Verlassen einer Wohnung in Wettbergen festgenommen. Ein Arzt ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall an der Bartold-Knaust-Straße. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon (0511) 109-3017 melden.

