Hannover

Der LeibnizRing wird in diesem Jahr an Prof. Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, verliehen. Am 21. Oktober wird die Preisträgerin die Auszeichnung im HCC entgegennehmen. Auch für diesen 22. LeibnizRing war ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. 37 Teilnehmer – so viele wie noch nie – haben ihre Entwürfe des Rings für die Wissenschaftlerin eingereicht. Am 8. Oktober wird der Gewinner bekannt gegeben, vom 16. bis 27. September kann jeder auf der Homepage www.presse-clubhannover.de/LRH2019-voting über den Ring abstimmen. Das Votum fließt in die Wahl mit ein.

Von Susanna Bauch