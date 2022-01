Hannover

Endspurt in einem der größten innerstädtischen Neubaugebiete Hannovers: Im Frühjahr werden die letzten der 400 neuen Wohnungen im frisch getauften Quartier Buchholzer Grün an Mieter und Eigentümer übergeben.

Das Oststadtkrankenhaus ist somit endgültig Geschichte. 2014 wurde die Klinik geschlossen. Zwei Jahre lang kamen bis zu 1000 Flüchtlinge in dem leer stehenden Gebäude unter. 2018 begann unter Regie des städtischen Wohnungsunternehmens Hanova der Abriss; im Jahr darauf rückten die ersten Bautrupps auf dem sieben Hektar großen Gelände zwischen Mittellandkanal und Podbielskistraße an. Heute sind sie nur noch im östlichen Bereich aktiv, sowie jenseits der Straße In den Sieben Stücken, wo Hanova gerade ein weiteres Viertel mit 160 Wohnungen baut.

Mietpreis liegt bei 13 Euro pro Quadratmeter

Sieben von insgesamt neun Baufeldern im Buchholzer Grün hatte Hanova bereits frühzeitig an regionale Investoren verkauft. Die letzten zwei wurden nach der Fertigstellung veräußert. Mit von der Partie ist der Spar- und Bauverein, eine hannoversche Genossenschaft, mit 56 Wohnungen, die gerade vermietet werden.

Der Mietpreis pro Quadratmeter in einer Sozialwohnung liegt bei mindestens 6,80 Euro. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Ebenfalls dabei: die Genossenschaft Heimkehr mit 24 Reihenhäusern und 43 Wohnungen, die Immobiliengruppe Meravis mit 54 Mietwohnungen und die Wohnkompanie Nord mit 95 Mietwohnungen, die mittlerweile einem Berliner Immobilienfonds gehören. Jede vierte Wohnung im Quartier ist öffentlich gefördert und nur mit einem B-Schein zu mieten. Der Mietpreis pro Quadratmeter in einer Sozialwohnung liegt bei mindestens 6,80 Euro, im frei finanzierten Wohnraum bei etwa 13 Euro (kalt).

Häuser und Eigentumswohnungen stehen zum Verkauf

Auch für Wohnungskäufer gibt es reichlich Angebote. Die Wohnkompanie bietet vier Stadthäuser an (120 Quadratmeter für rund 700.000 Euro), Weber Massivhaus 20 Reihenhäuser, Gundlach 22 Eigentumswohnungen und der Projektentwickler Louis’ Grün verkauft aktuell 59 Eigentumswohnungen (zwischen 160.000 und 600.000 Euro).

400 neue Wohnungen entstehen im Buchholzer Grün. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Kulturelles Schmuckstück des Quartiers könnte ein Gebäude werden, das als einziges den Abriss überlebt hat. Die alte Kapelle der Klinik steht noch, wenn auch derzeit hinter Bauzaun und unter einer Plastiksturmhaube versteckt. Ihren Erhalt verdankt sie nicht nur einem neuen Eigentümer, der ungenannt bleiben will, sondern auch einem Verein namens „Begegnung der Künste“, der vor sieben Jahren von einem Kunstprofessor gegründet wurde, um den Flüchtlingen in der Notunterkunft Workshops anzubieten.

Nach der Wiedereröffnung, die ursprünglich im Juni geplant war, will der Verein mit einem Kulturprogramm und einem Café die Kapelle erneut zu einem attraktiven Ort der Begegnung machen. Doch noch wird umgebaut – auf der oberen Etage entstehen Schulungsräume der benachbarten Kita und Büros des Vereins. Im Erdgeschoss wird es einen Konzertraum mit etwa 90 Plätzen geben, der in der Woche als Café genutzt wird. Ohne Förderer, sagt Vereinsvorstand Rüdiger Endrigkeit, wären die Pläne nicht umsetzbar. Um so dankbarer sei man, dass es sie gibt – vom Bezirksrat Buchholz-Kleefeld über einige Genossenschaften bis zur Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

Von Gabi Stief