Der 44-Jährige, der am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Hannover-Bemerode lebensgefährlich verletzt wurde, hat auch mit dem Feuer am Vortag im selben Stadtteil zu tun. Das bestätigte die Polizei nun der HAZ. Der erste Vorfall war unabsichtlich, beim zweiten wird dem Mann aber Brandstiftung vorgeworfen.