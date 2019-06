Hannover

Die Stadt Hannover hat 49 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover geehrt, die im Herbst 2018 bei den umfangreichen Löscharbeiten des Moorbrandes im Emsland geholfen hatten. Das Feuer war Anfang September bei einem missglückten Raketentest der Bundeswehr auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) in Meppen ausgebrochen. Nachdem das Militär zunächst mit eigenen Mitteln versucht hatte, die Flammen zu löschen, forderte es wenig später umfangreiche Hilfe von zahlreichen Feuerwehren an. Erst nach fünf Wochen war der Moorbrand gelöscht.

Retter für „herausragenden Einsatz“ geehrt

Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) überreichte nun sieben Urkunden und Dankesschreiben vom Landesinnenministerium an die Ortsfeuerwehren Buchholz, Kirchrode, Limmer, Misburg, Wettbergen, Wülferode und an die Berufsfeuerwehr. Im Rahmen der Feierlichkeiten im Mosaiksaal dankte Hermann den Rettern für ihren „herausragenden Einsatz“. Die Bundeswehr wiederum hatte alle Helfer bereits im April geehrt. Die Vertreter aller eingesetzten Organisationen erhielten damals sogenannte Coins, die an den Großeinsatz erinnern sollen. Jeweils zwei Haupt- und Ehrenamtliche nahmen die Medaillen stellvertretend für Hannover entgegen. Auch die Coins wurden am Freitag weitergegeben.

Fast 300 Feuerwehrleute aus der Region im Emsland

Die Feuerwehr Hannover hatte das Hilfeersuchen der Bundeswehr am 14. September erhalten. Zunächst machten sich zehn Beamte mit einem speziellen Wasserfördersystem und dem Löschroboter auf den Weg, am Ende waren fast 300 Feuerwehrleute aus der gesamten Region im Emsland im Einsatz. Erst Mitte Oktober kehrten die Retter nach Hannover zurück. Neben den Feuerwehren hatte die Bundeswehr unter anderem auch das Technische Hilfswerk um Unterstützung gebeten.

Waffentests laufen wieder

Die Bundeswehr sicherte den Betroffenen im Emsland nach dem verheerenden Moorbrand 600.000 Euro Schadensersatz zu. Gleichzeitig sollte untersucht werden, ob die Munitionstests auf dem ausgetrockneten Moor „nötig und verantwortbar“ waren, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im September. Auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück nahm Ermittlungen auf. Inzwischen laufen die Waffentests auf dem Gelände der WTD 91 wieder, wenn auch nur in Arealen ohne erhöhtes Brandrisiko.

Von Peer Hellerling