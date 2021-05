Hannover

Ein 49-jähriger Mann hat am Mittwochabend einen Kiosk in Hannovers Oststadt überfallen – und sich anschließend quasi selbst festgesetzt. Der Räuber betrat den Laden an der Großen Pfahlstraße gegen 19.30 Uhr und attackierte die Angestellte. Als die 51-Jährige die Flucht ergriff, sperrte der Täter das Geschäft von innen zu. Die Polizei musste den 49-Jährigen nur noch festnehmen.

Sofort nach Betreten des Kiosks habe der Mann Glasflaschen genommen und diese auf die Angestellte geworfen. „Die Frau konnte ausweichen und flüchtete aus dem Geschäft“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Sofort im Anschluss habe der 49-Jährige die Tür verriegelt und im Kiosk randaliert. Laut Shapovalova entnahm der Mann auch die Kassenlade.

Räuber war leicht angetrunken

Doch ans Wegrennen dachte der 49-Jährige augenscheinlich nicht. Als die Polizei eintraf, entriegelte der Täter sogar freiwillig die Tür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,46 Promille. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die unter Schock stehende Angestellte. Der 49-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder frei, gegen ihn wird wegen Raubes ermittelt.

Von Peer Hellerling