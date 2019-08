Hannover

Bestes Wetter und lockere Stimmung: Rund 5000 Teilnehmer haben am Freitag beim 15. hannoverschen Firmenlauf teilgenommen und die 5,1 Kilometer lange Strecke durch die Eilenriede bewältigt. Zeiten spielen bei diesem Treff keine Rolle –im Vordergrund steht das gemeinsame Laufen der Mitarbeiter der 180 antretenden Firmen.

„Wir sind ein reiner Fun-Lauf“, sagt Veranstalter und Geschäftsführer des Pepp-Teams Roland Walbaum. „Wir stoppen keine Zeit, weil wir jeden im Unternehmen erreichen wollen, auch die Walker. Vorhin haben wir auch gehört, dass tatsächlich jemand mit Krücken auf die Strecke gegangen ist und die 5,1 km geschafft hat.“

Große Runde durch die Eilenriede

Gestartet wird auf der Kleefelderstraße neben dem Rosencafé im Congress Centrum am Stadtpark. Am alten Vereinsheim von Hannover 96 wird die Clausewitzstraße mit polizeilicher Unterstützung überquert. Von da aus führt die Strecke auf einer großen Runde durch die Eilenriede. Nach dem Drehpunkt hinter der Eishalle wird die Bahlsenbrücke überquert. Der Rückweg über die Clausewitzstraße ist leicht verändert, damit die entgegenkommenden Starter reibungslos laufen können.

Zur Galerie Sommer, Sonne, 5,1 Kilometer, 5000 Starter – Hannovers Unternehmen haben buchstäblich einen Lauf. Bei der 15. Auflage des Firmenlaufs genossen die Teilnehmer den Kurs durch die Eilenriede. Hier die Impressionen vom Start und von der Strecke.

Ganz so reibungslos geht es laut einem Feuerwehrmitarbeiter nicht ab. Trotz der Ordner und Polizei vor Ort haben einige Läufer an den dafür vorgesehenen Streckenpunkten nicht angehalten. Im nächsten Jahr wolle man das noch besser koordinieren, so der Veranstalter. Auf der Zielgeraden im Stadtpark werden die Läufer noch einmal von Cheerleadern, Freunden, Familie und Fans angefeuert. Im Anschluss werden fleißig Gruppenfotos gemacht.

Ein gemeinsames Ziel vor Augen

Tim hat gerade mit seinen Kollegen das Ziel erreicht. „Ich habe mich nicht extra vorher auf den Lauf vorbereitet. Ich laufe ab und zu mal. Nicht so regelmäßig, aber für diesen Lauf hat es gereicht“, lacht er. „Wir haben, glaube ich, 29 Minuten gebraucht. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir als Team zusammen laufen. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall nochmal mit dabei. Es war eine nette Truppe und hat echt Spaß gemacht“.

Kein Stress, der Spaß steht im Vordergrund –und so geht beim Firmenlauf sogar ein Mann mit Krücken auf die 5,1-Kilometer-Distanz. Quelle: Michael Wallmueller

Katrin, Renate und Olaf sind mit einer Gruppe von neun Kollegen hier. „Wir sind als Betriebssportgruppe von der Stadt Langenhagen angetreten“, erzählt Olaf. „Die Schwächsten haben gesagt, dass sie unter Druck wären, wenn wir Rücksicht nehmen würden. Deshalb haben wir abgemacht, dass jeder in seinem eigenen Tempo läuft“, sagt Renate. „Die kleinen Steigungen zwischendrin hatte ich nicht abgesehen. Die waren schon ein bisschen anstrengend, aber sonst war es zu schaffen“, sagt Katrin. „War super“, fügt Renate hinzu.

Buntes Rahmenprogramm für Läufer und Zuschauer

Wer nicht am Lauf teilnimmt, wird vom bunten Rahmenprogramm mit zahlreichen Imbiss- und Aktionsständen – zum Beispiel vom Plasma-Service - der Selfie-Wand, der Live-Bühne oder dem Segway-Parkour unterhalten. Mit Akkordeon, Akustikgitarre und umgehängtem Cajón wandert die Band Modern Walking von Tisch zu Tisch und spielt auf Wunsch Songs für die Gäste.

Auch an die Verpflegung der Läufer ist gedacht: Am Stand der Gemüsekiste verteilt Michaela Rönicke frisches Obst aus der Region. Die Gemüsekiste aus Hemmingen-Hiddestorf ist ein Lieferservice für Bio-Produkte. „Hier beim Firmenlauf sind wir schon seit mehreren Jahren vertreten“, sagt Michaela Rönicke. „Letztes Jahr sind wir sogar auch mit einem Team und ein paar Kunden an den Start gegangen. Mit unserem Stand wollen wir den Kunden zeigen, dass zum Sport auch eine vernünftige Ernährung gehört. Es macht super viel Spaß hier“.

Selbst die Feuerwehr brennt für den Firmenlauf – und schickt eine Gruppe in voller Einsatzmontur auf die Strecke. Quelle: Michael Wallmueller

Preis für das kreativste Kostüm

Als alle Läufer wieder am Stadtpark eingetroffen sind, bilden sich trotz Entgegenwirken der Veranstalter lange Schlangen vor den Foodtrucks. „Daraus lernen wir und machen es beim nächsten Mal besser“, verspricht Roland Walbaum.

Bei der Siegerehrung um 20 Uhr wird nicht nur das größte Team, sondern auch die Gruppe mit dem kreativsten Kostüm, der jüngste und der älteste Teilnehmer ausgezeichnet. Außerdem werden die Unternehmen, die bereits fünf Jahre am Stück dabei sind, geehrt.

Von Lisa Eimermacher