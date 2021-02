Hannover

Eine 51 Jahre alte Frau hat sich am Freitag in Hannover eine Verfolgung mit der Polizei geliefert. Dabei fuhr sie mit zu hohem Tempo, nutzte den Bürgersteig und gefährdete mindestens drei Fußgänger. An der Fuhsestraße im Stadtteil Stöcken konnte die Polizei die Frau mit einer Straßensperre zum Stehen bringen.

Die 51-Jährige hatte die Kündigung von ihrem Arbeitgeber erhalten und den Firmenwagen, einen weißen VW Fox, nicht zurückgegeben. Am Freitag wurde ein ehemaliger Kollege der Frau auf die Gekündigte in dem Wagen im Bereich der Münterstraße in Herrenhausen aufmerksam. Er nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Bei ihrer Flucht fuhr die 51-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als im Bereich der Haltenhoffstraße/Ecke Herrenhäuser Straße der Verkehr plötzlich stockte, fuhr sie mit dem VW über den Gehweg am Bahnhof Leinhausen weiter. Drei Fußgänger konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Frau verursacht Unfall – und fährt dennoch weiter

Die Frau setzte ihre rasante Fahrt über die Stöckener Straße, die Bremer Straße und die Einbecker Straße fort. An der Einmündung der Fuhsestraße verursachte die 51-Jährige einen Unfall. Doch auch dieser Umstand hinderte sie nicht daran, ihre Flucht fortzusetzen. Sie raste die Fuhsestraße entlang und konnte dann am Ende der Strecke nur durch einen quer stehenden Streifenwagen zum Halten gebracht werden. Die Polizisten nahmen die Frau fest und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Die 51-Jährige wird sich nun wegen Unterschlagung eines Pkw, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten müssen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben. Gesucht werden insbesondere die drei Fußgänger, ein etwa 30-jähriger Mann mit heller Jacke und Jeans mit E-Zigarette, eine etwa 60- bis 70-jährige Frau mit Einkaufstasche sowie eine etwa 25-jährige Frau mit langer weinroter Jacke. Hinweise nimmt das Kommissariat in Stöcken unter der Nummer (0511) 1093815 entgegen.

Von Tobias Morchner