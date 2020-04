Hannover

Er soll versucht haben, eine 16-Jährige in seinen Wagen zu zerren – so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen einen heute 58 Jahre alten Mann. Am Altenbekener Damm soll Eckart P. im vergangenen Juli die junge Frau zunächst angesprochen und dann versucht haben, sie durch die geöffnete Seitentür in seinen Pkw zu zerren. Deswegen ist der Mann seit Dienstag wegen versuchter Freiheitsberaubung vor der 12. Großen Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Britta Schlingmann angeklagt.

Angeklagte versuchte mehrfach, Schülerinnen anzusprechen

Laut Anklage hat sich die Sache so zugetragen: Der 58-Jährige sprach die junge Frau zunächst an, dann ergriff er sie und versuchte sie durch die geöffnete Seitentür in seinen Daimler zu ziehen. Die 16-Jährige setzte sich jedoch zu Wehr. Schließlich griffen Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, ein. Der Angeklagte fuhr dann mit seinem Wagen weg. Das Ehepaar soll laut Polizei Eckart P. sogar weiter verfolgt haben, bis es Beamten gelang, den Mann auf der Hildesheimer Straße anzuhalten und festzunehmen.

Doch nicht nur dieser Vorfall sorgte im vergangenen Sommer für Verunsicherung an den Schulen in der Südstadt. Nach den Sommerferien soll Eckart P. wieder in die Südstadt zurückgekehrt sein und erneut mehrere Mädchen angesprochen haben. Dabei hat er ihnen offenbar angeboten, Geld mit Babysitten zu verdienen. Als die Teenagerinnen ablehnten, ergriff er stets die Flucht. Betroffen waren unter anderem Schülerinnen der Tellkampf-, Ludwig-Windhorst- und Bismarckschule. Da die drei späteren Fälle nicht zur Anzeige gebracht wurden, sind sie nicht Gegenstand des Prozesses.

Kritik am Vorgehen der Polizei

Die Vorfälle sorgten auch für Kritik am Vorgehen der Polizei. Die Beamten leiteten erst einmal keine Ermittlungen gegen den 58-Jährigen ein, da keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorgelegen hätten. Nach dem dritten Vorfall jedoch, konsultierten die Ermittler schließlich einen Amtsarzt, der den Angeklagten in eine psychiatrische Klinik einwies.

Ob er weiterhin in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen ist, muss nun das Gericht entscheiden. Zumindest laut Anklage soll der 58-Jährige im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Das Gericht hat sieben Zeugen und einen Sachverständigen geladen, die jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört werden sollen, da die Unterbringung des Angeklagten noch zu klären ist. Der Prozess soll am 22. April fortgesetzt werden.

Von Alina Stillahn