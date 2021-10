Hannover

Er war 22 Jahre alt, und er hatte eine lange Fahrt aus Anatolien hinter sich. Am 23. August 1971 um 0:03 Uhr stellte er sein Auto dann vor dem Haus in Linden ab, in dem seine Frau bereits wohnte. Das Datum hat er im Kopf wie andere Leute ihren Geburtstag. „Natürlich wollte ich nicht für immer bleiben“, sagt Behcet Gürsel. Die meisten wollten damals schnell Geld verdienen und damit in der Heimat etwas aufbauen.

„Es gab damals kein türkisches Café“: Behcet Gürsel lebt seit 1971 in Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Auch Behcet Gürsel, der damals rasch Arbeit bei VW fand, wollte eigentlich zurück in die Türkei. Aber dann wurde 1976 sein Sohn hier geboren und später die Töchter. Die Kinder sollten erst noch die Grundschule fertig machen. Und dann das Gymnasium. Und dann hatten sie plötzlich Wurzeln geschlagen. „Es gab den Zeitpunkt nicht, an dem wir gesagt hätten, dass wir jetzt für immer in Deutschland bleiben“, sagt er. Manche Entscheidungen werden einfach getroffen, indem man sie nicht trifft.

„Einkauf beim türkischen Fleischer“: Dieses Foto entstand 1974 in Hannover – erst allmählich etablierte sich damals eine türkische Infrastruktur in der Stadt. Quelle: Gerhard Stoletzki

Behcet Gürsel, heute 72 Jahre alt, sitzt mit einigen Männern in den Räumen der islamischen Gemeinschaft Jama’at-un Nur in Linden und rührt in seinem Tee. An der Wand hängen Bilder der Kaaba in Mekka, auf dem Tisch steht süßes Baklava-Gebäck. Seine Geschichte erzählt davon, wie lange man auf gepackten Koffern sitzen kann, bis man merkt, dass man sich auf diesen dauerhaft eingerichtet hat. Dass Heimat und Fremde die Rollen getauscht haben.

Lebensmittel aus der Heimat waren damals oft Mangelware: Das Foto zeigt „Gastarbeiter“ beim Einkauf 1971 in Hannover. Quelle: Gerhard Stoletzki

„Es gab kein türkisches Café“

„Damals gab es hier kein türkisches Café, keinen Lebensmittelladen, keine Moschee“, sagt er. In der Markthalle konnte man zwar Fladenbrot kaufen, aber in der Fastenzeit musste man dafür eine Stunde anstehen. Wenn Gürsel sich an seine ersten Jahre hier erinnert, berichtet er von einem fremden Land. Von einem Land, das auch den heutigen Deutschen fremd wäre, wohlgemerkt.

Beim Koranunterricht: Das Foto aus den Siebzigerjahren zeigt türkische Migranten in Hannover in einer Moschee. Quelle: Udo Heuer

Eine eigene Infrastruktur bekam das türkische Hannover erst später. Erst in den Siebzigern zogen vermehrt Döner-Läden in Lindener Altbauten ein, eröffneten türkische Gemüseläden am Steintor. Dass es auf den Friedhöfen einmal muslimische Gräberfelder geben würde und einen Oberbürgermeister namens Belit Onay, ahnte damals noch niemand.

Der Grundstein dafür wurde vor 60 Jahren gelegt. Am 30. Oktober 1961 schloss die Regierung Adenauer das Anwerbeabkommen mit der Türkei ab, weil Deutschland Arbeitskräfte brauchte. Ähnliche Abkommen hatte es zuerst 1955 mit Italien und später mit Spanien und Marokko gegeben. Bis 1973 kamen 867.000 türkische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik, rund 500.000 kehrten wieder zurück.

Damals nannte man sie noch „Gastarbeiter“: Türkische Migranten 1984 in einem Gemeindezentrum am Steintor. Quelle: Gerhard Stoletzki

1962 hatte Hannover 9382 Ausländer

„Gettos in Deutschland – eine Million Türken“ titelte der „Spiegel“ 1973 besorgt. In jenem Jahr gab es einen Anwerbestopp. Paradoxerweise wuchs die Zahl der Ausländer danach: Jene „Gastarbeiter“, die einmal im Land waren, blieben nun und holten ihre Familien nach. In Hannover lebten 1962 genau 9382 Ausländer, beim Anwerbestopp 1973 waren es bereits 39.383. Sie arbeiteten bei Bahlsen und Telefunken, Conti oder der Hanomag. Heute haben rund 39 Prozent der Stadtbevölkerung einen Migrationshintergrund, mehr als 31.000 Menschen in Hannover haben Wurzeln in der Türkei. Und was ein „Ausländer“ überhaupt ist, lässt sich ohne genaue Definition gar nicht mehr fassen.

„Wir haben alle lernen müssen, dass wir keine Gäste sind, die wieder gehen würden“: Nedim Erdem im Gemeindezentrum Jama’at-un Nur. Quelle: Katrin Kutter

„Seit den Achtzigern, als die Asylanten kamen, wird das Wort ,Gastarbeiter‘ kaum noch benutzt“, sagt Nedim Erdem. „Wir haben alle lernen müssen, dass wir keine Gäste sind, die wieder gehen würden“, sagt der 68-Jährige in der Jama’at-un-Nur-Moschee. Er selbst war 15, als er in Deutschland ankam. Das war 1968. Er fing gleich an zu arbeiten, eine Ausbildung machte er nicht. „Das war den Eltern damals nicht so wichtig“, sagt er.

Fotos aus einem fernen Land: Nedim Erdem (links) und Adil Usanmaz halten Rückschau auf ihre Jahrzehnte in Deutschland. Quelle: Katrin Kutter

Viele Türken seiner Generation können davon erzählen, dass sie auf ihrem Bildungsweg wenig Unterstützung bekamen, dass Eltern sich mit dem Schulsystem nicht gut auskannten, Lehrerinnen ihnen nichts zutrauten, Kinder für ihre Mütter dolmetschten. Er fing damals bei Westinghouse an, Kisten zu schieben. An die Maschinen durfte er anfangs nicht. „Heute würde man mich ,Logistiker‘ nennen“, sagt er schmunzelnd. Ein Teil seiner Familie ging 1980 wieder zurück, er und seine Brüder blieben in Hannover.

Fernsehen mit der Großfamilie: Eine türkische Familie im Jahr 1983 in ihrem Wohnzimmer in Hannover. Quelle: Viola Hauschild

Geschichten von Arbeit und Aufstieg

Beim Tee in der Moschee erzählen die Männer viele Geschichten von harter Arbeit, von erkämpften Aufstiegen. Vom Leben in engen Wohnheimen und von Bruchbuden, in denen vielköpfige Familien in winzigen Zimmern hausten. Und von der Sehnsucht nach der Türkei.

Neubürger in Garbsen-Stelingen: Adil Usanmaz (links) als Kind 1973 mit Eltern und Geschwistern. Quelle: Katrin Kutter

„Heimweh hatten sie alle“, sagt Adil Usanmaz. Auf dem Tisch hat er ein paar farbstichige Fotos aus den Siebzigern ausgebreitet. Hier, seine Familie in Garbsen-Stelingen. Der Vater hatte Frau und Kinder 1968 aus der anatolischen Kleinstadt Reyhanli nachgeholt. „In Stelingen gab es kaum Gastarbeiter, in der Schule fing ich wieder bei null an“, sagt Adil Usanmaz, der damals neun Jahre alt war. Die Tochter des Vermieters brachte ihm auf dem Weg zur Schule die ersten deutschen Wörter bei.

Vollgepackt Richtung Bosporus: Adil Usanmaz im Sommer 1972 mit zwei Schwestern vor dem roten Kadett seines Onkels. Quelle: Katrin Kutter

Ein anderes Foto zeigt ein vollgepacktes Auto vor der Abfahrt nach Anatolien. Für Abertausende Migranten ist die Fahrt im überladenen Ford Transit Richtung Bosporus bis heute eine prägende Kindheitserinnerung; ein Familienmythos, so wie für Durchschnittsdeutsche die erste Italienreise im überfüllten VW Käfer. „Zu einem echten Urlaub wurden diese Fahrten erst für die zweite oder dritte Generation“, sagt Adil Usanmaz. „Anfangs waren es eher Heimatbesuche, bei denen man auf dem Hof der Familie mitarbeitete oder beim Hausbau der Verwandten half.“

„In Stelingen gab es kaum Gastarbeiter“: Adil Usanmaz mit alten Fotos aus seinen ersten Jahren in Deutschland. Quelle: Katrin Kutter

„Leute wollten keine Ausländer im Haus haben“

Adil Usanmaz machte später bei verschiedenen Firmen Karriere, seine Kinder wuchsen hier auf. In der Lindener Moschee blicken die meisten Migranten der ersten Stunde zufrieden auf ihr Leben in Deutschland zurück. „Ausländerfeindlichkeit habe ich nie erlebt“, sagt Nedim Erdem, wenn man ihn danach fragt, die anderen nicken zustimmend.

„Als Ausländer hattest du da keine Chance“: Adil Usanmaz hatte als junger Familienvater Probleme, eine Wohnung zu finden. Quelle: Katrin Kutter

Erst, wenn man nachhakt, trübt sich das Bild. Dann erzählen sie, dass sie einst als „Scheiß Ausländer“ beschimpft wurden. Dass sie nicht in die Discos durften. Und wie schwer die Wohnungssuche war, wenn man einen fremd klingenden Namen hatte. „Als Ausländer hattest du da keine Chance“, sagt Adil Usanmaz. Ein halbes Jahr lang habe er 1990 vergeblich gesucht, dann beschloss er, eine eigene Wohnung zu kaufen. „Später haben wir dann in Lenthe gebaut.“

Beengte Verhältnisse: „Gastarbeiter“ fanden oft nur schwer Wohnungen, wie hier an der Viktoriastraße in Linden-Nord. Quelle: Wilhelm Hauschild

„Die Leute wollten keine Ausländer im Haus haben“, sagt auch Nedim Erdem. Als seine Familie nach langem Suchen endlich eine Wohnung gefunden hatte, brachten sie den Nachbarn türkische Suppe und Köfte vorbei. „Nach ein paar Monaten waren wir richtige Freunde.“ Oft waren es die türkischen Neuankömmlinge, die den ersten Schritt tun mussten – in den Siebzigern, und später auch.

Migranten der ersten Stunde: Ausländische Männer im Jahr 1962 beim Arbeitsamt Hannover. Quelle: Hist. Museum Hannover / Wilhelm Hauschild

Muslime halfen bei Flüchtlingskrise

Diskriminierung gab es schon damals, doch anders als ihre Enkel haben die Migranten der ersten Generation diese oft noch nicht als solche benannt. Dass sie als die Fremden galten, erschien ihnen ebenso selbstverständlich wie den Mehrheitsdeutschen. Respekt selbstbewusst einzufordern wäre vielen damals nicht in den Sinn gekommen. So gesehen sind aktuelle Diskussionen um Teilhabe und gerechte Chancen womöglich das deutlichste Zeichen für ein Voranschreiten der Integration.

Sommerschlussverkauf: Türkische Frauen 1982 in der Stoffabteilung des Kaufhauses Kaufhof an der Bahnhofstraße. Quelle: Viola Hauschild

Nüchtern betrachtet verlängerte die Arbeitsmigration der Sechzigerjahre das Wirtschaftswunder. Die türkischen Arbeitskräfte halfen, die Rentenbeiträge niedrig zu halten. Ihre Zuwanderung ermöglichte Millionen Deutschen den sozialen Aufstieg von Arbeiter- in Angestelltenjobs.

„Das Abkommen von 1961 war ein großer Gewinn“: Avni Altiner macht sich seit Jahren für die Belange von Migranten stark. Quelle: Katrin Kutter

„Das Abkommen von 1961 war ein großer Gewinn“, sagt Avni Altiner, Vorsitzender des Vereins Muslime in Niedersachsen. Er erinnert an die Flüchtlingskrise von 2015: „Hätte es damals nicht schon Muslime hier gegeben, wäre die Integration der Neuankömmlinge schwieriger geworden“, sagt er. Viele Moscheegemeinden halfen den Geflüchteten bei Behördengängen und beim Zurechtkommen im deutschen Alltag.

Irgendwann sprachen Kinder Deutsch

Die einstigen Gastarbeiter und ihre Familien haben das Land verändert – und das Land sie. „Solche Prozesse gehen schleichend“, sagt Adil Usanmaz. „Irgendwann fingen die Kinder türkischer Familien an, untereinander deutsch zu reden“, sagt er. Sicher: Überall auf der Welt halten Minderheiten zusammen, oft schärft sich ihre Identität, solange die Fremde für sie fremd ist. Und in den Medien tauchen Muslime nur häufig auf, wenn es um radikale Gewalttäter geht. Doch in der Moschee erzählen die älteren Herren eher davon, dass ihre Religion für viele Jugendliche keine so große Bedeutung mehr habe wie für sie selbst.

„Frag mal ein Kind, ob es Mama oder Papa mehr mag“: Adil Usanmaz (r.) mit Nedim Erdem. Quelle: Katrin Kutter

„Wenn wir heute in die Türkei reisen, vergleichen wir dort alles mit Deutschland“, sagt Avni Altiner lachend. „Ob beim Arztbesuch oder bei der Taxifahrt – immer heißt es dann, dass in Deutschland alles ganz anders wäre.“ Für die Jüngeren ist es anders. Aber das Lebensgefühl der Älteren wird noch immer davon bestimmt, zwei Heimaten zu haben. „Manchmal werden wir gefragt, ob wir eher zur Türkei oder zu Deutschland gehören“, sagt Adil Usanmaz. Er zuckt mit den Schultern. „Frag mal ein Kind, ob es Mama oder Papa mehr mag.“

Von Simon Benne