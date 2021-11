Hannover

Die Polizei hat auch am ersten Adventsonnabend in der Innenstadt von Hannover die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Die vorläufige Bilanz bis zum Abend: Es gab 48 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Seit der Eröffnung am Montag überprüft die Polizei in der City die Weihnachtsmärkte. Am Sonnabend registrierten die Beamten 645 Verstöße gegen die Corona-Regeln. Wer auf die Hinweise der Ordnungshüter einsichtig reagierte, kam noch mit einer mündlichen Verwarnung davon. In 48 Fällen schrieben die Polizisten allerdings Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die Behörde hatte am Freitag angekündigt, Verstöße künftig rigoros zu ahnden.

Ernst-August-Platz: Polizisten beim Kontrollgang auf dem Weihnachtsmarkt. Quelle: Franson

In der Regel handelte es sich um Verstöße gegen die Maskenpflicht. Das betraf Weihnachtsmarktbesucher – und auch Mitarbeitende an den Ständen. An den Buden stießen die Polizisten auch auf Angestellte, die gar keine Mund-Nasenbedeckung trugen oder die Maske nicht vorschriftsmäßig aufgesetzt hatten.

Die Polizei hatte im Vorfeld am ersten Adventssonnabend Staus in der Innenstadt befürchtet und an Besucher appelliert, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Trotz alarmierender Pandemie-Lage war die City zwar gut gefüllt. Ein Verkehrschaos blieb aber aus.

Von Britta Mahrholz