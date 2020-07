Die 70-jährige Fahrradfahrerin, die sich vergangene Woche in Hannover-Ledeburg bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte, ist gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Pedelec-Fahrerin war an einer schlecht einsehbaren Kreuzung mit einem Mountainbiker zusammengeprallt.