Hannover

Brutale Körperverletzung am hellichten Tag: Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag einen 70-Jährigen niedergeschlagen und auf ihn eingetreten. Das teilte die Polizei Hannover am Donnerstag mit.

Täter treten auf wehrlosen Mann ein

Den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Linden-Limmer zufolge war der Senior gegen 11.10 Uhr an der Justus-Garten-Brücke zwischen Linden-Nord und der Calenberger Neustadt unterwegs. Dort schlug ihm eine Person ins Gesicht, sodass der 70-Jährige zu Boden fiel. Im Anschluss traten die Täter auf den wehrlosen Mann ein und flüchteten. Passanten fanden den am Boden liegenden 70-Jährigen und wählten den Notruf. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Den genauen Tathergang kann der Senior selbst nicht beschreiben – Grund hierfür sind die Verletzungen, die er durch den Schlag und die Tritte erlitten hat. Dadurch seien Erinnerungslücken aufgetreten, sagt ein Sprecher der Polizei Hannover. Der Mann könne sich lediglich an Bruchstücke erinnern – etwa daran, das es zwei Täter gegeben habe. Die Polizei in Limmer ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 39 20 zu melden.

Von Thea Schmidt