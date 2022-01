Hannover

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 72-Jährigen aus Hainholz. Der Senior wurde zuletzt am Freitag gesehen. Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist nach Behördenangaben nicht auszuschließen, dass der Mann sich selbst gefährdet. Die Beamten haben ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Aissa N. verließ am Freitag ein Männerwohnheim an der Schulenburger Landstraße. Eine konkrete Uhrzeit gibt es nicht. „Bislang kehrte er nicht zurück“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt. Der leicht demente und orientierungslose Mann sei laut einem Betreuer in der Vergangenheit sehr zuverlässig mit seinen Rückkehrzeiten gewesen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach Aissa N. ein, doch die blieb bis jetzt erfolglos.

Senior hat vermutlich Gehstock bei sich

Aissa N. wird seit Freitag vermisst. Quelle: Polizei Hannover

Aissa N. ist etwa 1,60 Meter groß und geht gebückt. Er hat eine Halbglatze mit dunklen Haaren an den Seiten und ist glattrasiert. Weiterhin trägt der 72-Jährige eine auffällige schwarze Brille mit dickem, eckigem Rahmen. Er ist dunkel gekleidet und trägt eine rote Schirmmütze. Außerdem hat N. einen Stock oder Regenschirm als Gehhilfe mit sich. Der Vermisste spricht Deutsch mit Akzent.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Rufnummer (0511) 109 31 17 entgegen.

Von Peer Hellerling