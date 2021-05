Hanover

Ihre Heimkehr glich einem Triumphzug. Tausende jubelten an jenem Sonntag im Jahr 2010 einer 19-jährigen Schülerin der IGS Roderbruch auf dem Trammplatz zu, viele schwenkten Deutschlandflaggen. Lena Meyer-Landrut hatte am Tag zuvor beim Eurovision Song Contest gewonnen. Die Stimmung changierte zwischen Party und Patriotismus, als Lena vorm Rathaus ihren Siegertitel „Satellite“ anstimmte.

Ein Museumsstück: Die handsignierte CD, die Lena 2010 an Oberbürgermeister Stephan Weil verschenkte. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine handsignierte CD, die sie dem damaligen Oberbürgermeister Stephan Weil bei der Gelegenheit überreichte, hat es jetzt zum Museumsstück gebracht. Sie ist in der Ausstellung „Hauptstadtgeschichten“ zu sehen. Diese spürt im Bürgersaal des Neuen Rathauses der Frage nach, was Hannovers Charakter als Landeshauptstadt ausmacht.

Hauptstadt dank der Briten

Vor 75 Jahren, im November 1946, wurde das neue Land Niedersachsen unter der Ägide der britischen Militärregierung in dem halbwegs unterstörten, repräsentativen Gebäude aus der Taufe gehoben. In der berühmten Verordnung Nr. 55 der Briten, Artikel II, heißt es lapidar: „Die Hauptstadt Niedersachsens ist Hannover.“

Bodenständig: Oberbürgermeister Belit Onay in der Ausstellung – den Fußboden ziert ein großer Stadtplan Hannovers. Quelle: Tim Schaarschmidt

Teils hatte es dagegen erbitterten Widerstand aus Braunschweig und Oldenburg gegeben. Doch aus heutiger Sicht spricht viel für die damalige Entscheidung: „Da ist die richtige Stadt Landeshauptstadt geworden“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil in einem jener Video-Interviews, die Studierende der Leibniz-Uni für die Ausstellung geführt haben.

Große Karteikarten zeigen Fotos aus der Stadtgeschichte – wie vom Besuch der Queen 1965. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Stadtplan auf dem Boden des Bürgersaals, sechs mal sechs Meter groß, zeigt, wie viele Landeseinrichtungen es in Niedersachsens Hauptstadt heute gibt: Landtag und Landesministerien, Landesmuseum und Landesarchiv. Besucher dürfen in Zettelkästen blättern; Karteikarten erinnern mit Fotos und kurzen Texten schlaglichtartig an bedeutende Ereignisse, bei denen Stadt- und Landesgeschichte in eins fielen. Die Gründung der Messe 1947, der Bau des Niedersachsenstadions 1954, der Besuch der Queen 1965, die erste Herzverpflanzung an der MHH 1983, der Unesco-Welterbetitel für die Leibniz-Briefe in der Leibniz-Bibliothek 2007.

Deutschlands erste Glascontainer

Dabei erfahren auch Kenner der Stadtgeschichte Neues: Wer weiß schon, dass Hannover 1974 als erste deutsche Stadt nach schwedischem Vorbild Altglascontainer aufstellte? Oder das mit dem „Tummelplatz der Lüste“ 1994 am Steintorplatz das erste schwul-lesbische Straßenfest Niedersachsens über die Bühne ging?

Ein Stück Justizgeschichte: die Ausstellung zeigt auch das Schloss einer Gefängniszelle. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als „Swing State“, in dem mal CDU und mal SPD den Ton angaben, spülte Niedersachsen über die Jahrzehnte Politgrößen verschiedener Couleur nach Berlin. „Hannover ist für mich Zuhause“, sagt Ursula von der Leyen, mittlerweile Präsidentin der Europäischen Kommission, in einer Videobotschaft zur Ausstellungseröffnung. Mehr noch, die Stadt sei „ein Ankerort für meine Seele“. Altkanzler Gerhard Schröder geht es ähnlich: „Hannover ist eine Stadt, in der ich mich sehr wohlfühle“, erklärt er im Video.

Leihgabe von Jürgen Trittin: eine kleine Nana-Figur, die sonst im Büro des Politikers steht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Schau präsentiert ein buntes Sammelsurium: Dokumente aus einem „Entnazifizierungsverfahren“ der Nachkriegszeit liegen in einer Vitrine neben einem 96-Trikot und einem Opernführer. Heidi Merk, Justizministerin von 1990 bis 1998, hat als Leihgabe ein klobiges Schloss einer Gefängniszelle beigesteuert. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat eine kleine Nana-Figur, die sonst in seinem Büro steht, ausgeliehen. „Hannover hat sich immer Mühe gegeben, sich unter Wert zu verkaufen“, sagt Niedersachsens früherer Europaminister, was wohl als Kompliment gemeint ist.

Proteste gegen Gorleben

Salzlampe aus Gorleben: Oberbürgermeister Belit Onay in der „Hauptstadtgeschichten“-Ausstellung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von der Ex-Umweltministerin Monika Griefahn stammt eine Lampe, hergestellt aus Salz des Salzstocks in Gorleben. „Als Landeshauptstadt ist Hannover immer wieder Schauplatz von Demonstrationen“, sagt Ausstellungskuratorin Katharina Rünger vom derzeit geschlossenen Historischen Museum. Politische Willensbildung findet hier nicht nur im Landtag, sondern auch auf der Straße statt – etwa in den Siebzigerjahren bei den großen Anti-Atom-Protesten.

Proteste der Anti-Atom-Bewegung vor etwa 40 Jahren: Große Karteikarten zeigen in der Ausstellung Schlaglichter aus Hannovers Stadtgeschichte. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von 1946 schlägt die Ausstellung einen weiten Bogen bis zur aktuellen Debatte um das von Markus Lüpertz entworfene Glasfenster, das in der Marktkirche seinen Platz finden soll. „Es sind nicht zuletzt die kulturellen Impulse, die ins Land ausstrahlen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay zur Eröffnung der Ausstellung. Diese zeigt: Nicht alles, was Hannover ausmacht, hat mit der Funktion als Hauptstadt zu tun. Doch im bunten Mosaik der Stadtgeschichte finden sich immer wieder Steinchen, die es ohne diese Rolle nicht geben würde.

