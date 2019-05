Hannover

Ein 79-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Nordstadt von Hannover bei einem Unfall verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Isabel Christian mitteilt, hatte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer den Senior beim Anfahren nahe der Lutherkirche übersehen. „Der Lastwagen touchierte dabei den 79-Jährigen, sodass dieser auf den Asphalt stürzte“, sagt Christian. Dabei zog sich der Rentner eine blutende Kopfwunde zu. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der Klinik stellte sich dann heraus, dass der Mann bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Dem Zusammenstoß war laut Christian ein Ausweichmanöver des Lkw vorausgegangen: „Der Lkw-Fahrer bog von der Straße An der Lutherkirche nach rechts in den Hornemannweg ab.“ Dort kam dem Mann jedoch eine 23-jährige Radfahrerin entgegen, weshalb der 53-Jährige in der engen Gasse zunächst zurücksetzte. Als die Radlerin durch war, wollte der Lastwagenfahrer wieder anfahren, „allerdings ging dann direkt vor seinem Fahrzeug der 79-Jährige über die Straße“, sagt Christian – und damit außerhalb der Sicht des Fahrers. Da der Lkw ein älteres Baujahr ist, verfügt er nicht über einen sogenannten Frontspiegel, um den Toten Winkel vor dem Führerhaus zu beseitigen.

Zeuge wies Lkw-Fahrer auf Verletzten hin

Laut Polizeisprecherin Christian habe ein weiterer Zeuge den Lkw-Fahrer darauf hingewiesen, dass der 79-Jährige angefahren wurde. Daraufhin stoppte der 53-Jährige umgehend seinen Scania. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen, unter anderem fertigten sie 3-D-Aufnahmen vom Unfallort an. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte der Hornemannweg wieder freigegeben werden.

