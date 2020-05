Beim Kochen am Gasherd hat sich am Montag offenbar eine 83-jährige Frau in Hannover selbst entzündet. Angehörige hatten den Rauchmelder gehört und löschten sofort die Flammen an der Seniorin. Die Frau erlitt dennoch so schwere Verletzungen, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.