Hannover

Schwerer Unfall in Hannover-Ahlem: Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagvormittag mit ihrem Fahrrad auf der Wunstorfer Straße so schwer gestürzt, dass sie dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hat. Die Seniorin trug bei dem Sturz keinen Fahrradhelm. Das teilte die Polizeidirektion Hannover auf Nachfrage der HAZ mit.

Laut Polizeisprecher Martin Richter war die 86-Jährige gegen 10.25 Uhr mit ihrem Fahrrad entlang der Wunstorfer Straße auf einem kombinierten Rad- und Fußweg stadtauswärts unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie dann in Höhe der Einmündung zur Ziegeleistraße mit dem Lenker ein Verkehrsschild gestreift und die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren haben. Ein Zeuge alarmierte sofort nach ihrem Sturz die Rettungskräfte.

Die Seniorin wurde laut Polizeisprecher wegen ihrer schweren Kopfverletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin habe sich ihr Zustand jedoch zunehmend verschlechtert. Im Krankenhaus stuften Ärzte die Verletzungen dann als lebensbedrohlich ein. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei hat weitere Ermittlungen zur Entstehung des Unfalls aufgenommen.

Von Ingo Rodriguez