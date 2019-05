Hannover

Eine 61 Jahre alte Frau hat am Sonntagmorgen ihre 92-jährige Tante tot in der Wohnung an der Kestnerstraße in der Südstadt gefunden. Die Auffindesituation sei so merkwürdig gewesen, dass sie sogleich die Polizei alarmierte. Die schließt ein Fremdschulden nicht aus. Die Spurensicherung und Rechtsmediziner sind vor Ort und untersuchen die Wohnung. Die 92-Jährige soll noch am Nachmittag obduziert werden.

Die Spurensicherung untersucht die Wohnung. Quelle: Peer Hellerling

In der jüngeren Vergangenheit hat es in Hannover mehrere Gewalttaten gegen hochbetagte Senioren gegeben: Im Mai 2017 wurde 91-jährige Etya V. in Hainholz erschlagen. Ein Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Ebenfalls im Mai 2017 wurde ein 96-Jähriger in seiner Wohnung in Stöcken lebensgefährlich verletzt.

Von RND/sbü