Hannover

Ein 93-jähriger Fußgänger ist am Dienstag bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Der Mann war im Stadtteil Misburg-Nord vom VW Up einer 46-Jährigen erfasst worden. Zuvor war auf das Auto der Frau ein VW-Touran aufgefahren. Wer dort am Steuer saß, ist bislang unklar, teilt die Polizei in Hannover mit.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf der Hannoverschen Straße. Der alte Mann wollte über die Straße gehen. Die 46-Jährige, die mit ihrem Up in Richtung Mittellandkanal steuerte, verlangsamte ihre Fahrt, um dem Senior das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Plötzlich krachte der Touran gegen die hintere Stoßstange des Up. Nach Polizeiangaben wurde der Kleinwagen so nach vorne geschubst und erfasste den 93-Jährigen.

Wer saß am Steuer des Touran?

Wer am Steuer des Touran saß, ist bislang unklar. Zeugen, die Angaben dazu machen können, ob eine Frau oder ein Mann gefahren ist, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1091888 melden. Insbesondere eine Ersthelferin, die selbst zunächst im Gegenverkehr unterwegs war und sich nach dem Unfall um den 93-Jährigen kümmerte, bittet die Polizei, Kontakt mit der Behörde aufzunehmen.

Von Britta Mahrholz