Oststadt

Ihre Nachbarn möchte sie nicht missen. „Hier im Haus leben lauter liebe Menschen, man achtet aufeinander“, sagt Lore Reichelt. Acht Parteien wohnen in dem schmucken Haus in der Sedanstraße, doch niemand ist so lange hier wie sie. Im Dezember feiert Lore Reichelt ein Jubiläum ganz eigener Art: Seit genau 75 Jahren wohnt sie in derselben Wohnung.

Ihre Familie war 1943 in der Annenstraße in der Südstadt ausgebombt worden. Sie selbst war im Krieg bei der Marine gewesen, sie führte die Kriegstagebücher der 8. Vorpostenflotille in Bremerhaven. „Ganz Hannover lag damals in Schutt und Asche“, sagt sie.

Die Sedanstraße 1950: Das Haus, in dem Lore Reichelt heute lebt, war durch Bomben schwer beschädigt worden. Quelle: Repro: Benne

Wie gemalt sieht die alte Dame mit der Goldrandbrille aus, wenn sie auf dem Sofa sitzt und die Katze um ihre Füße schnurrt. Man sieht der rüstigen Seniorin nicht an, dass sie 95 Jahre alt ist. Die große Uhr auf der Anrichte tickt in der Dämmerung, während sie von der Geschichte ihres Hauses erzählt.

Die Miete lag bei 80 Reichsmark

Im Jahr 1911 war dieses gebaut worden, im Jahr 1918 zogen ihre Großeltern dann in jene Wohnung, in der sie selbst heute noch lebt. „Die Miete lag damals bei 80 Reichsmark – das war viel Geld, aber mein Großvater war im höheren Justizdienst und konnte sich das leisten“, sagt sie.

Nach dem Krieg kam sie dann hier unter, am 15. Dezember 1945 zog sie hier ein. Das Haus war damals schwer beschädigt: „Hinten im Garten war am Ende des Krieges noch eine Luftmine runtergegangen, der obere Teil des Hauses war ganz kaputt“, sagt sie und zeigt auf ein altes Foto. „In unserem Wohnzimmer war ein großes Loch, und im Schlafzimmer auch.“

Glückwünsche: Als Hanns Reichelt 1980 seinen 70. Geburtstag feierte, schaute Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg zum Gratulieren vorbei. Quelle: Repro: Benne

Neben ihrer eigenen Familie waren damals noch Ausgebombte in der beschädigten Wohnung einquartiert. Bei einem Sturm stürzte dann der Giebel ein und krachte ins Wohnzimmer, im Januar 1946 muss das gewesen sein: „Mein Großvater, der dort schlief, wäre fast in seinem eigenen Bett von den Trümmern erschlagen worden“, sagt Lore Reichelt.

Eine Zeitzeugin: Lore Reichelt mit einem Bild ihres verstorbenen Mannes in ihrer Wohnung in der Sedanstraße. Quelle: Simon Benne

Ein Tanz mit Jopie Heesters

Adenauer und die D-Mark, Beat-Musik und Berliner Mauer, Herbert Schmalstieg und die Aegi-Hochstraße kamen und gingen. Lore Reichelt blieb immer hier. „Mein Mann wollte manchmal wegziehen, aber in der Oststadt war es doch am besten“, sagt sie. Ihr Mann, Hanns Reichelt, fing 1949 bei der HAZ an. Als Lokalredakteur schrieb er über den Wiederaufbau – und sie begleitete ihn zu vielen Festbällen. Dabei lernte sie Zarah Leander und Marika Rökk kennen. „Und im GOP habe ich mit Jopie Heesters getanzt“, sagt sie. „Ich war ja nicht immer so alt wie heute.“

Bis heute geht die schlagfertige Dame gerne aus. Dass sie ihr 75-jähriges Wohnungsjubiläum wegen der Corona-Pandemie nicht angemessen feiern kann, wurmt sie. Ganz übergehen wolle sie es aber nicht, sagt sie: „Im kleinen Kreis werden wir mit Champagner darauf anstoßen.“

Von Simon Benne