Hannover

Taschen, Koffer, Rucksäcke, sogar Umzugskartons: All das stapelt sich vor den Bussen, die Hannover 96 organisiert hat, um damit Spenden für aus der Ukraine flüchtende Menschen zu sammeln. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig hatte der Verein dazu aufgerufen.

Die Helferinnen und Helfer von Verein und Busunternehmen kommen kaum hinterher, die Spenden entgegenzunehmen. Viele Fans stellen ihre Beigabe einfach auf den großen Haufen ab, die sich gebildet haben. „Es ist viel mehr als erwartet“, sagt Juri Sladkov, der bei 96 für den Bereich soziales Engagement verantwortlich ist.

Keine Feierstimmung angesichts des Krieges

Die beiden Doppeldeckerbusse und ein Anhänger sind zwei Stunden vor Spielbeginn schon voll. Aber immer mehr Fans geben ihre Spenden ab. Darunter sind auch Sally Preiss und ihre Freunde. Sie habe Hygieneartikel, Babynahrung und kleine Snacks besorgt, sagt die 27-Jährige. Eigentlich freue sie sich seit Wochen auf das Pokalspiel, angesichts des Krieges könne aber keine richtige Feierstimmung aufkommen. „Deshalb finde ich die Aktion wichtig. Dass man wenigstens eine Kleinigkeit beitragen kann.“ Anschließend wolle sie das Spiel genießen, „aber mit einer gewissen Demut“.

„Finde die Aktion wichtig“: Sally Preiss legt die Stoffbeutel mit ihren Spenden ab. Quelle: Frank Tunnat

Auch der 59-jährige Joachim Wieczorek gibt zwei große Taschen mit Nahrungsmittel und warmer Kleidung ab. Er stammt aus Oberschlesien in Polen und ist schockiert über den russischen Angriff auf die Ukraine. Täglich informiere er sich über die aktuellen Geschehnisse. „Erst deutsches Radio, dann polnisches“. Er sei beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen hier, aber vor allem auch in seiner polnischen Heimatstadt.

Schockiert über den russischen Angriff: Joachim Wieczorek stammt aus Polen und informiert sich täglich über den Krieg. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

„Hätten noch drei Busse vollmachen können“

Bis zum Spielbeginn versuchen Helferinnen und Helfer, noch letzte Taschen in die Busse zu stopfen, ohne die Sicherheit der Ladung zu vernachlässigen. „Wir hätten noch drei Busse mehr vollmachen können“, sagt einer. Was genau mit den Spenden passiert, die nicht mehr reinpassen, ist am Abend noch nicht klar. „Wir organisieren gerade ein Zwischenlager“, sagt Sladkov. Eine Möglichkeit sei es, die Sachen dann auf weitere Hilfsaktionen in der Stadt zu verteilen.

Nichts passt mehr rein: Kurz vor Spielbeginn türmen sich die Spenden vor einem der Busse auf dem Schützenplatz. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Die vollbepackten Busse sollen sich noch am Abend auf den Weg nach Tomaszów Lubelski machen, einer polnischen Kleinstadt in der Nähe der ukrainischen Grenze. Auf dem Rückweg sollen darin dann jeweils 79 Kriegsgeflüchtete mit nach Deutschland transportiert werden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe