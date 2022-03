So viel Zeit muss sein: Vor dem Abschlusstraining am Tag vor dem Fußballspiel in Sandhausen packten die Profis von Hannover 96 noch einmal richtig an. Die Stars um Maximilian Beier bepackten am Freitagvormittag den LKW mit Hilfsgütern. Am Mittwoch hatte 96 riesige Stapel mit Paketen für die Ukraine gesammelt.