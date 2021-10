Hannover

Man muss Prioritäten setzen: So decken sich Michael Bubach und seine Begleitung zunächst mit Bier ein, nachdem sie aus dem Regionalexpress gestiegen sind. Dann reihen sie sich mit einer kalten Dose in der Hand in die Schlange für die 2-G-Bändchen am Ernst-August-Platz vorm Bahnhof ein. Die teilt Jutta Klemens, ehrenamtliche Mitarbeiterin von Hannover 96, aus, wenn man ihr Ticket sowie Impf- oder Genesenennachweis zeigt. Es ist kurz nach 15 Uhr, die Schlange ist rund 20 Meter lang, und es geht flott voran. Immer mehr Fans beider Lager strömen aus dem Hauptbahnhof. Die Bändchen sollen einen schnelleren Einlass ins Stadion gewährleisten.

Gegen Impf- oder Genesenennachweis und Ticket gibt Jutta Klemens 2-G-Bändchen am Hauptbahnhof aus. Quelle: Christian Elsner

Bubach ist ein erfahrener Schlachtenbummler. „Kein Spiel verpasst“, sagt der Gelsenkirchener. Gemeint ist: Seitdem wieder Fans in die Stadien dürfen, war er immer dabei. In Hannover war er allerdings länger nicht. Sein Blick fällt beim Warten auf die Baustelle, wo gerade die alten Gleise der Linie 10 abgebaut werden. „Erinnert ein bisschen an Gelsenkirchen“, sagt er trocken.

Polizei mit Großaufgebot in der Stadt

Stadtbild hin oder her: Die Partie am Freitagabend ist etwas ganz Besonderes für 96-er und Schalker nach der Corona-Pause. Zum ersten Mal seit rund anderthalb Jahren dürfen wieder 40.000 Menschen in die HDI-Arena. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt. Ein Hubschrauber kreist, die Reiterstaffel ist auf der Straße und zahlreiche Wagen sind im Einsatz. Die Strategie mit den Bändchen hat sich offenkundig bewährt: 96-Sprecher Heiko Rehberg ist mit dem Einlass und dem Prozedere zufrieden. „Die Fans sind früh gekommen. Bis auf wenige waren alle Zuschauer zum Anpfiff drin“, berichtet er.

Fans stehen am Ernst-August-Platz für die Bändchen an. Quelle: Christian Elsner

Die Polizeidirektion Hannover hatte im Vorfeld von einem „Spiel mit Risikopotenzial“ gesprochen. Doch der Nachmittag vergeht ohne Zwischenfälle. Wie die Behörde mitteilt, gab es auf dem Weg zum Stadion weder Auseinandersetzungen noch Fanmärsche. „Das liegt sicher auch an unserer starken Präsenz“, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Etliche Fans ziehen in gemischten Gruppen durch die volle Innenstadt.

Schalker Liedgut aus Lautsprechern

Am Ernst-August-Platz haben die Beamten Lautsprecher aufgestellt. Ein Polizist macht Durchsagen, wo die Fans der Blau-Weißen vor dem Spiel ein „hopfenhaltiges Getränk“ bekommen. „Und jetzt ein wenig Schalker Liedgut“, kündigt er an. Sekunden später tönt das „Steigerlied“ über den Platz – in einer Version der Mülheimer Pott-Punks Lokalmatadore. Einige 96-er runzeln im Vorbeigehen die Stirn, viele Schalker singen mit.

Einlass in die HDI-Arena an der Nordkurve. Quelle: Manuel Behrens

Auf dem Weg zum Stadion setzen Nieselregen und kalter Wind ein. Vor der Arena bereiten sich derweil ASB und Johanniter auf die Ankunft der Fans beider Lager an. Auch am Nord- und Südeingang sowie dem Vereinsheim gibt es die 2-G-Bändchen. Die Schlangen werden immer länger, doch trotz strenger Kontrollen geht es schnell voran. Und auch die Sonne zeigt sich wieder.

Gäste aus Gelsenkirchen: Daniel Willen (von links), Michael Schäfers und Marius Heiermeyer. Quelle: Manuel Behrens

„Ein bisschen wie in der ersten Liga“

„Die frühen Spielzeiten in der zweiten Liga am Freitag, die Anreise, die Kontrollen und Bändchen – da geht schon mal ein Arbeitstag drauf“, sagt Michael Schäfers. Er ist mit seinem Neffen Marius Heiermeyer und seinem Kollegen Daniel Willen aus Paderborn angereist und rechtzeitig zum Einlass an der Südtribüne. „Wir haben die Bändchenschlange quasi eröffnet“, sagt Schäfers. Gleich soll es ins Stadion gehen. „Hannover gegen Schalke – das ist ein bisschen wie in der ersten Liga“, sagt Schäfers.

