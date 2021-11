Hannover 96 gibt Freitickets fürs Impfen aus

Hannover 96 unterstützt die Region bei ihrer Impfkampagne. Der Verein gibt Heimspiel-Tickets für Bürgerinnen und Bürger aus, die sich zum ersten Mal oder zur Auffrischung impfen lassen.

Erstimpfung oder Auffrischung

Und so geht’s: Das Angebot gilt für Menschen, die sich ab Dienstag, 23. November, für eine Impfung entscheiden, egal, ob Erstimpfung oder Auffrischung. Sie können mit ihrem Impfpass in den Fanshop von Hannover 96 gehen und sich dort ab Montag, 29. November, jeweils zwei kostenlose Tickets für das Heimspiel am 23. Januar 2022 gegen Dynamo Dresden abholen. Dabei ist es egal, ob die Impfung bei einem mobilen Impfteam oder einem niedergelassenen Arzt gelaufen ist.

96-Tickets als Anreiz zur Impfung

Regionspräsident Steffen Krach konnte den Verein schnell von der Idee überzeugen. Hannover 96 hat mit der Region vereinbart, dass der Klub zunächst 1000 Heimspiel-Tickets für Bürgerinnen und Bürger zu Verfügung stellt, die sich impfen lassen. „Ich habe immer gesagt, dass wir die Impfquote erhöhen müssen. Mit 1000 Freitickets für die Partie gegen Dynamo Dresden schafft Hannover 96 einen zusätzlichen Impfanreiz“, sagt der Regionspräsident. Krach dankt 96-Geschäftsführer Martin Kind und 96 für die unkomplizierte und unbürokratische Abwicklung. Die Region selbst stockt ihre 16 Impfteams in den kommenden Tagen auf 32 Teams auf.

„Als die Region Hannover und Herr Krach mit der Idee auf uns zukamen, war ich sofort begeistert. Wenn wir mit Hannover 96 einen Anreiz schaffen können, bei der Impf-Offensive zu helfen, dann tun wir das gerne und mit Überzeugung“, betont Kind.

Regionspräsident Krach sagt, die 2-G-Regelungen seien ein wichtiger Schutzbaustein für den Winter. „Jeder, der sich impfen lässt, trägt dazu bei, seine Mitmenschen und sich selbst zu schützen.“

Von Bärbel Hilbig